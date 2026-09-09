SEP lo confirma: suspenden clases presenciales por clima extremo hasta el 11 de septiembre

Con la llegada de una nueva ola de calor, las temperaturas en Baja California han alcanzado los 40 grados °C, lo que ha obligado a suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos a partir de este miércoles 9 de septiembre.

El gobierno del Estado informó que la medida se tomó junto con Protección Civil ante las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos días y con el fin de salvaguardar a los niños y docentes.

Baja California suspende clases presenciales; ¿hasta cuándo regresan a los salones?

La Secretaría de Educación de Baja California informó que las clases presenciales se reanudarán con normalidad hasta el lunes 14 de septiembre, fecha en la que los alumnos podrán regresar a las aulas.

Esto no significa que las actividades se suspendan. Por el contrario, durante estos días los estudiantes trabajarán en línea, de acuerdo con el siguiente calendario:



Miércoles 9 de septiembre: (turno vespertino)

Jueves 10 de septiembre: clases en línea

Viernes 11 de septiembre: clases en línea

Amigas y amigos de Baja California, ante las altas temperaturas y en coordinación con Protección Civil, hemos determinado que las clases en todos los niveles de educación pública se lleven a cabo en modalidad a distancia, como medida preventiva para proteger a nuestros… pic.twitter.com/LOjD1nrVy1 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 9, 2026

El regreso a clases presencial estará sujeto a las indicaciones de Protección Civil y a las condiciones climáticas, siempre y cuando sea seguro para los menores.

¿En qué municipios de Baja California se suspendieron clases?

Según lo que informó Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado, la medida aplica para todos los municipios del estado y para todos los niveles de educación, incluyendo preparatoria.



Mexicali

Tijuana

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito

San Quintín

San Felipe

No obstante, en el caso de las escuelas privadas, corresponderá a cada institución determinar las medidas que implementará y las actividades que se llevarán a cabo, siempre y cuando se informe oportunamente a los padres de familia.

¿Habrá puente este martes 15 y miércoles 16 de septiembre?

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que este miércoles 16 de septiembre no habrá clases en todas las escuelas del país, con motivo de la Independencia de México.

Además, un día antes, el martes 15 de septiembre, está marcado en el calendario como una jornada de reflexión relacionada con esta fecha, aunque no se contempla como día feriado.