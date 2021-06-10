Arranca en Alemania la “Berlinale"; el Festival de Cine de Berlín

El Festival de Cine de Berlín, conocido como la "Berlinale", que tuvo lugar en línea a principios de este año, finalmente abrió sus puertas para una edición especial de verano, mostrando su primera película en un cine al aire libre en la capital alemana, aprovechando la caída de COVID- 19 números de infección.

El especial de verano que ofrece el festival, también conocido como Berlinale, se inauguró con la película "El mauritano", la verdadera historia de la larga experiencia de Mohamedou Slahi en la prisión militar estadounidense de la bahía de Guantánamo. Slahi se convirtió en uno de los reclusos más destacados de Guantánamo con la publicación en 2015 de una memoria de la prisión en la que describía años de detención e interrogatorio, incluido el haber sido sometido a duras técnicas ampliamente consideradas tortura.

“Berlinale” Festival de Cine de Berlín. REUTERS/Axel Schmidt/Pool|AXEL SCHMIDT/REUTERS

Los actores Jodie Foster, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch y Shailene Woodley están ayudando a contar su historia.

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La abogada de defensa criminal Nancy Hollander, quien está siendo interpretada en la película por Foster, asistió a la proyección de la película al aire libre en Berlín.

"No podría haber tenido a nadie mejor, ¿verdad? Jodie Foster es una actriz fabulosa", dijo Hollander en la alfombra roja. Sobre la descripción de la terrible experiencia de Slahi, Hollander dijo: "Me gustaría que esta audiencia aquí en Alemania viese que Mohamedou es un hombre inocente que fue torturado y mantenido en confinamiento solitario durante muchos años, a pesar de que el gobierno realmente sabía que era inocente".

La "Berlinale" vivirá en el corazón de la ciudad

La "Berlinale" se llevará a cabo del 9 al 20 de junio en 16 lugares, incluido el cine al aire libre especialmente creado en la Isla de los Museos, en el corazón de la ciudad.

"Creo que esta Berlinale seguirá siendo única", dijo el miércoles el codirector de la Berlinale, Carlo Chatrian, y agregó que dado que las películas ya se habían exhibido, la mayoría de los actores y directores experimentarían menos estrés que el estreno.

Durante la versión online del festival, que tuvo lugar en marzo, el Oso de Oro fue otorgado a "Bad Luck Banging or Loony Porn" del director rumano Radu Jude. La comedia negra sexualmente explícita describe las agresiones cotidianas experimentadas por un maestro en la Bucarest contemporánea.

“Berlinale” Festival de Cine de Berlín. Stefanie Loos/Pool via REUTERS|POOL/REUTERS

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Otros premiados en el evento en línea de este año fueron la actriz alemana Maren Eggert, quien interpretó a una mujer que se resistía a los encantos de un androide perfecto en "Soy tu hombre", y la húngara Denes Nagy, galardonada como mejor director por la película de guerra "Luz natural".