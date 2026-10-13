Aspirante de Morena en Tijuana presume masaje tras un día de “arduo” trabajo

Un masaje, una oficina y una aspirante a alcaldesa; Meli Espinoza, morenista y exsíndica procuradora de Tijuana, quedó en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que aparece relajándose mientras una mujer le da un masaje.

La escena llamó la atención por el lugar en el que aparentemente se encontraba y por sus comentarios durante la grabación, y como era de esperarse, las críticas no tardaron en aparecer, sobre todo por el contraste con el discurso de austeridad que promueve Morena con lo que realmente hacen.

Hasta el momento, Espinoza no ha explicado las circunstancias del video ni respondido directamente a los cuestionamientos; sin embargo, sí compartió fotografías relacionadas con el encuentro.

¿Qué aparece en el video de Meli Espinoza?

En la grabación que circula en redes sociales, Meli Espinoza aparece sentada mientras una mujer, a quien identifica como su amiga Yara, le da un masaje.

La morenista comenta que está relajándose y que incluso comienza a darle sueño. También menciona que acaba de comerse un “pollito” con sus amigos del grupo 3 de octubre.

Sin ofrecer mayores detalles sobre la reunión, Espinoza señala que llegó el momento de relajarse después de una jornada de trabajo.

💅Captan a delegada del Bienestar en Puebla recibiendo un masaje en su oficina Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes en las que presuntamente aparece recibiendo un masaje dentro de su oficina. No es la primera controversia que enfrenta la funcionaria de Morena. En febrero pasado fue criticada por una lujosa fiesta de cumpleaños inspirada en El gran Gatsby, la novela de F. Scott Fitzgerald. En aquella ocasión, Suárez del Real reconoció que las imágenes de su celebración no eran congruentes con los principios de austeridad de la Cuarta Transformación, aunque aseguró que se trató de un evento privado cuyos gastos fueron cubiertos por los asistentes. https://t.co/0SoPX7ejEZ — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2026

Meli Espinoza comparte fotografías, pero no aclara el video

Tras la difusión de las imágenes, Espinoza publicó fotografías con Yara y con integrantes del grupo 3 de octubre, identificado en la información disponible como un grupo de adultos mayores.

En sus publicaciones, señaló que continúan visitando hogares de Tijuana para llevar un mensaje de unidad a las familias; sin embargo, no hizo referencia al masaje ni aclaró dónde se grabó el video o por qué se encontraba en ese lugar.