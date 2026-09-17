La Independencia… y la memiza

Cada 15 de septiembre México celebra su Independencia, pero en redes sociales ya existe otra tradición, la cual consiste en convertir los momentos más inesperados de la noche en memes.

Este año no fue la excepción. Entre desfiles, conciertos y ceremonias oficiales, hubo escenas que rápidamente terminaron circulando en redes, como el famoso “flanco izquierdo” que terminó en un peculiar intercambio de indicaciones durante un desfile.

¿Qué momentos del Grito se hicieron meme?

En San Andrés Tuxtla, Veracruz, un gallo que se escuchó durante la celebración se robó parte de la atención en redes, mientras que el alcalde de Elota, Sinaloa, llamó la atención por su atuendo, al grado de que usuarios comenzaron a pedirle hasta su “horóscopo” en los comentarios.

😂 La noche del Grito dejó mucho material para las redes.



Entre tropiezos, momentos inesperados, ocurrencias y hasta polémicas sobre los escenarios de las fiestas patrias, la celebración del 15 de septiembre se convirtió en terreno fértil para los memes.



Desde el momento de… pic.twitter.com/EBhqsWwqkI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

La música también puso lo suyo. Durante su presentación, Alex Syntek protagonizó un intercambio con parte del público que terminó viralizándose, mientras que Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, canceló su presentación en Culiacán por problemas gastrointestinales.

¿Qué pasó con Delfina Gómez durante el Grito?

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también apareció en la colección de momentos comentados en redes después de sufrir un resbalón durante la celebración. El incidente no pasó a mayores, pero las imágenes rápidamente comenzaron a circular.

Y así, entre ceremonias, conciertos y uno que otro momento inesperado, quedó claro que en México la celebración también tiene una segunda parte: la que empieza cuando las redes agarran el momento y lo convierten en meme.

