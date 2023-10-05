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¿La cruzazuleó? Los mejores memes sobre Haruki Murakami y su “pérdida” del Nobel de Literatura 2023

Usuarios de redes sociales se burlan de que, por otro año más, el escritor japonés Haruki Murakami no consiguió el Premio Nobel de Literarura 2023.

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Usuarios de redes sociales comparten memes sobre Haruki Murakami.|Twitter.

Escrito por: César Contreras

El escritor japonés Haruki Murakami siempre está en el centro de las bromas cada año que es entregado el Premio Nobel de Literatura, debido a que sus lectores siempre consideran que el autor es un fuerte candidato al galardón.

Sin embargo, este 2023 tampoco fue el año en el que el autor de “Sputnik, mi amor recibió el premio consistente en una medalla y 11 millones de coronas suecas, poco más de 18 millones de pesos mexicanos.

¿Por qué Murakami es el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura?

El escritor japonés Haruki Murakami tiene una legión de seguidores en redes sociales quienes señalan que el escritor se merece el Premio Nobel de Literatura debido a sus obras ambientadas en la época contemporánea.

Cabe recordar que el único literato japonés que ha recibido dicho premio es el escritor Kenzaburo Oe, quien fue galardonado en 1994. Otros candidatos nipones señalados por medios internacionales son Yoko Ogawa y Yoko Tawada, así como el escritor chino Can Xue.

¿Quién ganó el Nobel de Literatura en 2023?

La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2023 al escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse, debido a sus “obras innovadoras y su prosa que da voz a lo indecible”, destacó el comité del galardón.

El nacido en 1959 señaló que “Esto ya no subirá más. Este es El Premio. No conseguiré algo más grande que el Premio Nobel”, afirmó el autor a la cadena noruega Tv2, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters.

Los mejores memes de Murakami y el Premio Nobel de Literatura 2023

Varias personas en redes sociales comparten memes que relacionan a Haruki Murakami con la caricatura Bob Esponja, con la cinta “El Día de la Marmota” o incluso con el equipo de futbol Cruz Azul, el cual es conocido por estar a punto de granar un título y perderlo poco antes de lograrlo. También lo comparan con el actor Leonardo Dicaprio, quien ha batallado para obetener un premio Oscar.

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