¿Quién es el escritor Haruki Murakami? Estos son algunos de sus libros más célebres

El escritor japonés Haruki Murakami es uno de los más reconocidos por el público lector en la época contemporánea. Sus textos han llevado a millones de personas a experimentar diversos sentimientos con los cuales las personas en todo el mundo han logrado identifricarse.

El trabajo del literato ha sido reconocido con diversos galardones como el Premio Jerusalén, que han recibido otros escritores como J. M. Coetzee, Milan Kundera y V. S. Naipaul. Este día, Murakami recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.

¿Quién es Haruki Murakami?

Haruki Murakami nació el 12 de enero de 1949 en la ciudad de Kioto, Japón. Creció en la comunidad de Kobe y después cambió su residencia a la capital nipona, Tokio, donde estudió en la Universidad de Waseda.

Después de concluir sus estudios superiores en literatura y teatro griegos, Murakami abrió un pequeño bar de jazz llamado Peter Cat, el cual administró con su esposa, Yoko Murakami, durante siete años.

En una entrevista con un diario internacional, Murakami afirmó que tarda de uno a dos años, escribiendo cada día, para terminar una novela completa. “¡Me canso! Tengo que abrir la ventana para conseguir aire fresco. (...) También escribo en primera persona, así que necesito algo más (para desarrollar estas historias): cartas o la historia de alguien más”, afirmó en 2014.

¿Cuál es el estilo de Haruki Murakami?

El estilo de Haruki Murakami al escribir sus libros está relacionado con tocar temas surrealistas y desafía los cánones literarios nipones, al hacer referencias a la cultura de occidente y tener una técnica de escritura conversacional, según destacó a la BBC Philip Gabriel, traductor del libro “1Q84” y académico de la Universidad de Arizona.

Del mismo modo, Kenzaburo Oe, otro literato nipón, han descrito a Murakami como un “talento pop” de peso liviano. Soledad, aburrimiento y la pérdida son algunos de los temas que el autor de "Sputnik, mi amor" toca en sus textos.

¿Cuáles son los libros más famosos del escritor japonés Haruki Murakami?

Haruki Murakami ha escrito más de 20 libros, los cuales han sido traducidos a más de 50 idiomas en todo el mundo, y su trabajo tiene influencias de autores como Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald, Raymond Chandler y Richard Brautigan, entre otros.

Algunos de sus libros más famosos son