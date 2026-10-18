Muere niño de 5 años tras deslave en Cuajimalpa; madre y sus abuelos resultan lesionados

Un deslave en la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX) dejó un menor de cinco años sin vida y tres personas lesionadas en la zona de Punta Huatenco este sábado 17 de octubre de 2026.

En la zona una vivienda se vio afectada debido al derrumbe que se registró en la calle Galicia. Entre las personas lesionadas se encuentran la madre del menor y sus abuelos, quienes recibieron atención tras el colapso.

Equipos de emergencia acordonan zona del deslave

Al lugar acudieron equipos de emergencia de la alcaldía Cuajimalpa y del gobierno de la Ciudad de México, incluidos elementos de Protección Civil, Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y ambulancias.

"Equipos de emergencia de la alcaldía Cuajimalpa y del gobierno de la CDMX ya se encuentran en la zona de Las Galicia, atendiendo el deslave y brindando apoyo a las personas afectadas", informó la alcaldía.

https://t.co/uJAHvRWTV8 — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) October 17, 2026

¿Qué provocó el deslave en Cuajimalpa?

De acuerdo con los primeros reportes, durante las labores de búsqueda y remoción de tierra, los rescatistas localizaron a un menor de edad. Policías y personal de Protección Civil llegaron al lugar de los hechos y acordonaron el lugar, esto al poniente de la capital.

Una de los posibles causas del deslave sería el reblandecimiento de la tierra por las lluvias registradas en los últimos días y la situación se registró en una zona de cerro, por lo que la acumulación de la humedad habría ocasionado el derrumbe.

Serán las autoridades correspondientes las que determinen las causas precisas del deslave y las condiciones en las que se encontraba la vivienda antes del colapso.

La zona fue acordonada y permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las labores de atención y revisión del área afectada.

Las autoridades mantienen presencia en el sitio para atender la emergencia y realizar las acciones necesarias tras este hecho, que dejó a una familia afectada y cobró la vida de un menor de edad.

