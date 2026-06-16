“Cada lluvia nos preocupa": El derrumbe que mantiene repletos de miedo y en alerta a familias de Cuajimalpa

Lo que comenzó como una intensa lluvia, término convirtiéndose en una preocupación permanente para varias familias de la alcaldía Cuajimalpa; a más de dos semanas del derrumbe registrado en la colonia Cuajimalpa, los habitantes de la zona aseguran que viven con incertidumbre, cada vez que el cielo se nubla, les dá pánico la lluvia.

¿Qué pasó en Cuajimalpa? Cabe recordar que el pasado 1 de junio, alrededor de las 20 horas, una barda perimetral colapsó sobre tres viviendas ubicadas en la calle 21 de marzo, provocando daños estructurales, además de qué género temor entre los residentes.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, las fuertes lluvias registradas durante esa jornada habrían reblandecido el terreno, favoreciendo el desprendimiento de la estructura. Ahora con la temporada de lluvias en pleno desarrollo en la Ciudad de México, las familias afectadas, temen que las condiciones empeoren.

Derrumbe en Cuajimalpa: Vecinos le temen a intensas lluvias tras derrumbe

Conforme a reportes recabados en la zona, una barda perimetral se vino abajo después de las lluvias de la noche del 1 de junio; este derrumbe impactó directamente a tres viviendas, dejando daños visibles en las estructuras y generando preocupación por la estabilidad del terreno. Aunque no se reportaron víctimas, los vecinos consideran que el riesgo continúa presente debido a las condiciones del área.

La principal inquietud de los habitantes de la zona es que las intensa lluvias continúen debilitando el suelo y provoquen nuevos desprendimientos. En el lugar todavía se pueden observar señales de riesgo entre ellas un poste de telefonía inclinado y aparentemente inestable, además de señalamientos que indican la presencia de infraestructura relacionada con ductos de gas, situación que incrementa la preocupación de quienes viven en la cercanías.

Los residentes aseguran que cualquier lluvia intensa podría agravar los años existentes además de comprometer aún más la seguridad de las viviendas cercanas. Actualmente elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuajimalpa mantienen acordonada parte del área afectada para evitar el tránsito vehicular y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Las restricciones buscan prevenir accidentes mientras continúan las evaluaciones y trabajos correspondientes en el sitio.

Temporada de lluvias mantiene alerta en la Ciudad de México

La Ciudad de México atraviesa la temporada de lluvias 2026, fenómeno que suelen incrementar los riesgos de deslaves, derrumbes, además del reblandecimiento de laderas en zonas con pendientes pronunciadas.

Ante la situación, especialistas recomiendan a la población, reportar cualquier grieta inclinación de postes, movimientos de tierra o daños estructurales que puedan representar un peligro.

Mientras las familias esperan una solución definitiva, el temor persiste y cada tormenta revive la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en una zona donde la naturaleza ya dejó una advertencia.