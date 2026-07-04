Granizada en Cuajimalpa deja “montañas de hielo” e inundaciones; estas fueron las zonas afectadas

Una intensa lluvia acompañada de granizo azotó la tarde y noche del viernes 04 de julio a la alcaldía Cuajimalpa y a la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX) provocando el colapso del drenaje y dejando gruesas capas de hielo, generando una especie de "postal navideña", pero con severas afectaciones, afectando principalmente el paso a desnivel de Carlos Echanove y Loma de Vista Hermosa, donde se tuvo que cerrar la circulación debido a la acumulación de un metro de agua.

🌨️🚨 Fuerte granizada colapsa #Cuajimalpa



La intensa lluvia y el granizo provocaron la activación de la Alerta Roja en la alcaldía.



⚠️ El bajo puente de Carlos Echanove y Julián Adame permanece cerrado por inundaciones que alcanzaron hasta 1.5 metros de profundidad.



Vía:… pic.twitter.com/NzuSdCzgJi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

Asimismo, la carretera México-Toluca, con dirección Prolongación Paseo de la Reforma, presentó tránsito lento y peligroso debido a la acumulación de granizo en el asfalto. Estas afectaciones no fueron las únicas, pues también se presentaron en comercios y viviendas, como en la colonia San José de los Cedros, en Plaza Yaqui, donde el hielo cubrió autos y máquinas de estacionamiento, mientras que en el cruce de Camelia y Cerrada Ocote, el agua ingresó a una casa, alcanzando los 15 centímetros de altura, requiriendo labores de limpieza y extracción de lodos, basura, sedimentos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado la alcaldía continuará con el clima frío matutino, tornándose cálido hasta la tarde, pero con alta probabilidad de nuevas lluvias puntuales de intensidad fuerte, caída de granizo y tormentas eléctricas.

¡Alerta en Cuajimalpa!



Activan alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para esta tarde y noche. pic.twitter.com/66nAkaFHyb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

Recomendaciones oficiales ante una posible Alerta Roja en Cuajimalpa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja exclusivamente para Cuajimalpa, esto debido a la persistencia y volumen de las precipitaciones además de la Alerta Amarilla para el resto de las alcaldías. Cabe destacar que esta advertencia solo se emite cuando se esperan lluvias superiores a los 50 y hasta los 70 milímetros —que son los litros por metros cuadrado— o granizadas severas que representan un riesgo alto para la población y la infraestructura.

¡Se está cayendo el cielo en la #CDMX!



Granizo y fuertes encharcamientos en la carretera México-Toluca a la altura de Santa Fe.



También reportan lluvias en las alcaldías Cuajimalpa, V. Carranza y Azcapotzalco. pic.twitter.com/paEqHSnN05 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

Por ello, las recomendaciones, aunque van para la población en general, debe tener mayor relevancia en conductores y peatones que transitan o vivan en Cuajimalpa, especialmente en zonas de barrancas o pasos a desnivel en el poniente de la CDMX, y son las siguientes:

