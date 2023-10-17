Hombre dispara contra una menor de edad durante asalto en Sinaloa

El asalto a una oficina de ventas en Mazatlán, Sinaloa, dejó como saldo una menor de edad herida de bala y con parálisis en la mitad de su cuerpo; autoridades buscan al presunto responsable del atraco que quedó grabado en cámaras de seguridad.

Los hechos se registraron el 16 de octubre al interior de una oficina ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada en Sinaloa cuando un sujeto armado ingresó al establecimiento para amagar a cinco personas que se encontraban en el mismo lugar y exigirle todas sus pertenencias.

En ese momento uno de los presentes intenta frustrar el asalto, pero sólo desata la ira del asaltante que, portando gorra, cubrebocas y vestimenta negra, acciona su arma y termina por herir a la joven de 17 años.

Joven de 17 años resulta herida por bala en la cabeza

La víctima, de 17 años, cae de forma inmediata al recibir el impacto de bala en la cabeza mientras el resto observa la escena y pide al asaltante retirarse del sitio y evitar más disparos.

Una vez que el hombre se queda con el dinero de la oficina de ventas, así como las pertenencias de las víctimas, se retira del lugar caminando, mientras que al interior rápidamente buscan ayuda para atender a la menor que recibió el impacto de bala en la cabeza.

Herida de bala provoca parálisis

Paramédicos explicaron a Fuerza Informativa Azteca que la bala ingresó en la cabeza de la joven de 17 años y avanzó varios centímetros, situación que provocó una parálisis en la mitad de su cuerpo, al tiempo que permanece en terapia intensiva por las lesiones.

“La bala sí penetró, donde estaba la lesión de entrada se fue desplazando cinco a seis centímetros y la muchacha ya presentaba inmovilidad”, declaró Fernando Beltrán, comandante de Bomberos y Veteranos de Mazatlán.

Las autoridades de Mazatlán y Sinaloa iniciaron la búsqueda del presunto responsable para que responda por los hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad y fueron difundidos en redes sociales.