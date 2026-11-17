Un caso de supuesta agresión sexual contra una menor se registró dentro de un pasillo de una tienda de autoservicio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero el presunto responsable está prófugo.

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de CASA VIVA, que confirmó con un comunicado en sus redes sociales que el probable implicado fue grabado.

Graban a sujeto en pasillo haciendo actos obscenos a clienta

Fue la propia tienda la que dio a conocer detalles sobre lo ocurrido y señaló que tras revisar las grabaciones de vigilancia se confirmó “un incidente captado por nuestras cámaras en el que un cliente realizó actos obscenos”.

El video del momento comenzó a circular en redes sociales, mientras que en la página de Facebook de la tienda se publicaron imágenes del presunto agresor.

🚨💔 ¡Una menor fue víctima de una agresión dentro de una tienda en Nuevo Laredo, Tamaulipas! Un sujeto realizó actos obscenos detrás de ella mientras observaba algunos productos. Su madre ya presentó una denuncia y la #Fiscalía abrió una investigación, pero el presunto agresor… pic.twitter.com/HhwebMwMgF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 18, 2026

Aunado a ello, se dio a conocer un video del momento en que el hombre sale de la tienda rumbo a su automóvil y la tienda señaló que se encuentran investigando los datos del vehículo y compartiendo la información con las autoridades correspondientes.

“Tras revisar todas las grabaciones de vigilancia, Casa Viva confirmó que este hombre abusó de una menor. Actualmente estamos investigando la información de su vehículo y esperamos que cualquier persona pueda aportar pistas útiles. Casa Viva está brindando toda la asistencia legal necesaria a la víctima y a su familia”, publicó.

Reportan que presunto agresor sexual fue reportado como desaparecido

Dentro de la misma información que CASA VIVA a proporcionado en sus redes sociales se dio a conocer que el presunto responsable fue identificado como César “N”, un hombre que tiempo atrás tenía una ficha de búsqueda por estar desaparecido.

“Tenía boletín de búsqueda del 2025 estaba desaparecido y tenía boletín de búsqueda por sus familiares, ahí dice localizado es porque volvió a su casa Nuevo Laredo”, publicó la tienda.