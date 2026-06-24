VIDEO: Intentaron abusar de Mónica en feria en CDMX y graban a su agresor; “grité mucho y le mordí la mano”

Mónica se encontraba en una feria de la Ciudad de México (CDMX), pero dentro de un puesto que se instaló en la misma, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un hombre presuntamente intentó abusar sexualmente de ella.

El caso fue denunciado primero en redes sociales, donde se dio a conocer un video que es clave en la investigación, pues gracias a una cámara de seguridad instalada en la zona, el momento quedó grabado.

Sujeto se acercó a mujer y habría querido abusar de ella

Todo ocurrió el 21 de junio de 2026, el Día del Padre, en la colonia Héroes de Nacozari, donde se instaló una feria, donde de acuerdo con ella, un sujeto se le acercó y habría querido abusar sexualmente de ella.

El fin de semana pasado, cerca de las 07:00 horas, ella salió con dirección al Metro de la CDMX, cuando todo cambió: "intentaron abusar de mí en la mañana por la feria",escribió la víctima.

Cámara grabó a agresor acusado de intento de abuso sexual

Una cámara en la zona grabó el momento en que un sujeto se acercó a Mónica, esto cerca de la calle Brahms y calle Rafael Martínez de la Torre.

De acuerdo con ella, unos metros adelante, un hombre la sorprendió por detrás y la tiró de espaldas; junto a unas carpas de juegos y puestos.

"Intentó abusar de mí, yo grité mucho y le mordí la mano cuando quiso taparme la boca, entonces me soltó", relató Mónica.

Víctima de intento de abuso sexual persiguió a su agresor

La mujer dijo que tras lograr escapar de lo que al parecer sería un abuso sexual en una feria de la CDMX, persiguió al sujeto, pero este logró escapar por la calle Leopoldo AUer.

"No sé si metió, en uno de los puestos o debajo de los juegos mecánicos", añadió la mujer en su relató en redes sociales.

@aztecanoticias ¡Alerta de inseguridad en CDMX: abuso sexual cerca del Metro Pantitlán! 🚨⚠️ La indignación crece en la alcaldía Venustiano Carranza tras la denuncia de una joven que fue víctima de abuso sexual a solo una cuadra del Metro Pantitlán. La afectada relató que el agresor comenzó a seguirla y, en cuestión de segundos, la atacó dejándola en estado de shock. Ante la falta de respuesta inmediata, la víctima ha emprendido una búsqueda de cámaras vecinales para obtener evidencias que permitan identificar al responsable. A pesar de la gravedad de los hechos, el agresor continúa libre, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en esta zona de la ciudad. #CDMX #Justicia #MetroPantitlan #SeguridadMujeres #NiUnaMas #Noticias abuso sexual Pantitlán, inseguridad CDMX, Venustiano Carranza, denuncia ciudadana, ♬ sonido original - Azteca Noticias

Investigan intento de abuso sexual en feria de CDMX

Mónica contó que llamó a la policía, pero cuando una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribó, los policías que atendieron el reporte buscaron por la zona para detener al sujeto, pero no lo encontraron.

La mujer dio a conocer que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia esperando que el sujeto sea detenido, pero de él hasta el momento nada se sabe.

"A cualquiera que haya pasado por algo similiar, denuncien. Yo tenía mucho miedo y lo sigo teniendo, pues es el camino que siempre tránsito con mis hijas".

