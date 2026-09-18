“Los niños no se tocan”: niña de 2 años habría sufrido abuso dentro de una guardería del IMSS Guanajuato

Padres de familia se manifestaron frente a una guardería del del esquema vecinal comunitario del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del IMSS en Guanajuato, para exigir respuestas por un presunto caso de abuso sexual.

La pequeña de 2 años, identificada como Arlette, presentó lesiones profundas y sangrado en su zona íntima mientras estaba dentro de la guardería, una situación que lejos de ser normal, enciende las alertas.

Investigan caso de abuso sexual en guarderia del IMSS Guanajuato

De acuerdo con la madre, el pasado 9 de septiembre recibió una llamada del personal del centro en donde se le informaba que la niña había sido trasladada a la Clínica 53 del IMSS para recibir atención médica.

Según la mamá, inicialmente le dicen que la lesión ocurrió debido al golpe o contacto con un objeto, pero después le informaron que la pequeña presentaba una lesión profunda y sangrado.

A través de una entrevista con medios locales, la familia explicó que Arlette solo dijo que se lastimó jugando en los columpios del parque, aunque esta versión no concuerda porque la niña estaba dentro de la guardería.

IMSS activa protocolos tras caso de menor en Guanajuato

Tras la denuncia, el IMSS informó que buscará esclarecer los hechos y aseguró que colaborará con las autoridades competentes.

El instituto señaló que, desde el momento en que tuvo conocimiento de la situación, las autoridades institucionales activaron de inmediato los protocolos correspondientes para la atención del caso.

Asimismo, se indicó que ya se tuvo un acercamiento con la madre de la pequeña, a quien, según el instituto, le refrendaron el acompañamiento institucional.

Padres protestan y piden justicia para Arlette

En medio de estas investigaciones, más de 30 madres y padres de familia se manifestaron frente a la guardería ubicada en la colonia Parques del Sur, con pancartas en las que se podía leer: “Los niños no se tocan” y “Justicia para Arlette”.

Las familias piden que se investigue a fondo el caso y que se esclarezca cómo una niña pudo resultar con una lesión de esa naturaleza.