Cae Margarito “N” por abuso sexual de un menor y podrían darle 20 años de prisión

Margarito "N", un hombre en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México (Edomex), fue detenido al ser acusado del delito de abuso sexual que presuntamente cometió contra un menor de edad.

En caso de ser declarado culpable tras un proceso en su contra podría alcanzar una sentencia de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Edomex.

Menor víctima de abuso sexual conocía a presunto agresor

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Margarito “N”, quien ahora es investigado por su probable relación con el delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad, con quien comparte lazos consanguíneos.

No obstante, las autoridades reservaron qué parentesco tiene el probable responsable con la víctima.

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Presunto agresor sexual de menor cayó un año después

Las investigaciones de la Fiscalía del Edomex señalan que los hechos ocurrieron hace un año y este martes 3 de noviembre de 2026 se confirmó su aprehensión después de lo ocurrido.

Fue el 16 de noviembre de 2025, cuando la víctima y el probable agresor se encontraban al interior de un inmueble localizado en la colonia Ejido La Campana.

Aquel día, aparentemene este sujeto abrazó por atrás al menor y le habría realizado tocamientos de índole sexual, tras lo cual víctima salió corriendo del lugar.

Encarcelan a Margarito "N" en penal de Lerma

Una vez que la fiscalía mexiquense tuvo conocimiento del hecho, dio inicio a las diferentes técnicas de investigación mediante las cuales identificó al probable responsable, por lo que solicitó al Juez la orden de aprehensión para detenerlo.

Margarito “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, lugar donde quedó a disposición de un juez, quien será el encargado de definir su situación legal.

Aunque por ahora se encuentra como presunto responsable, en caso de ser declarado culpable, podría ser sentenciado a una penalidad de hasta 20 años de prisión, informó la fiscalía estatal este martes.