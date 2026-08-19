Mentiroso “Detector de Mentiras” y Derechos de las Audiencias

El “Detector de Mentiras”, espacio usado por el gobierno de México para tratar de desmentir informes periodísticos, cometió una pifia al afirmar que el comentario sobre los Derechos de las Audiencias fue en la última semana, cuando ocurrió el 4 de agosto de 2026 en Hechos Meridiano.

Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, como tramposamente llama el gobierno a ese monstruo que dice que “no es censura”, pero que se reserva el derecho a decidir qué es verdad, qué es opinión y qué es publicidad o de la diferencia entre “información y opinión”.

No es censura, aclaran, porque no están quitando el micrófono, pero sí con sus acciones están quitando la voz y el pensamiento crítico de los periodistas.