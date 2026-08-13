“Subestiman la inteligencia de la audiencia": Alertan riesgo en libertad de expresión en foro de Lineamientos de Audiencias

El ejercicio periodístico y el derecho a la información en el país enfrentan una amenazante ruta de retroceso democrático donde la libertad de expresión se encuentra en abierta disputa. Esta fue una de las principales conclusiones vertidas durante el conversatorio ‘El Futuro de la Libertad de Expresión’, espacio convocado en el marco de la consulta sobre los nuevos "Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias".

A lo largo del foro, especialistas, comunicadores y analistas encendieron las alarmas sobre el peligro que representan estos marcos normativos cuando se utilizan como herramientas para legitimar la propaganda gubernamental y la desinformación oficial.

#CallarAMéxico | @LillyTellez asegura que pese al poder y los recursos con los que cuenta el gobierno "no puede combatir la realidad" y acusa a la administración de querer apagar a TV Azteca.



La senadora afirmó que los mexicanos buscan medios que cuestionen al poder, motivo por… pic.twitter.com/zWNF0l53KA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Un freno a la crítica: El efecto inhibitorio de los nuevos instrumentos legales

Durante las participaciones, los ponentes señalaron que pretender hiperregular los contenidos bajo la narrativa del derecho de las audiencias es, en el fondo, una vía para subestimar la capacidad de juicio e inteligencia de la ciudadanía. Más allá de blindar a los consumidores de información, los analistas advirtieron que este tipo de regulaciones imponen un peligroso "efecto inhibitorio" sobre periodistas y medios de comunicación, desincentivando la difusión de reportajes de investigación, contenidos analíticos y posturas críticas ante el temor a sanciones gubernamentales.

Ante esta amenaza, los participantes hicieron un llamado urgente a frenar la sobreintervención estatal, apostarle a la autorregulación y defender a la libertad de expresión como el pilar insustituible de la democracia.

¿Por qué se llevan a cabo y cuándo termina la consulta pública?

Esta discusión surge a raíz del proceso de consulta pública abierto por el órgano regulador entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026, una ventana de participación activa donde se busca definir los mecanismos con los que concesionarios de radio y televisión abierta y de paga deberán operar en el país. Oficialmente, la iniciativa se promueve bajo el argumento de garantizar el acceso a información veraz y oportuna, obligar a diferenciar las noticiosas de las opiniones, normar el derecho de réplica e imponer la figura de Defensores de las Audiencias con capacidad de sancionar o someter a revisión los contenidos mediáticos.

Sin embargo, detrás de este empaque de tutela ciudadana, el sector académico y periodístico advierte sobre el trasfondo real: la creación de un andamiaje burocrático con capacidad de calificar la "veracidad" informativa y sancionar posturas incómodas para el régimen.