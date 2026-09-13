¿Qué van a cenar en ‘El Torito’ estas Fiestas Patrias? El menú especial para este 15 y 16 de septiembre 2026 en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió el menú especial que ofrecerá el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, mejor conocido como 'El Torito', para las personas que infrinjan el Reglamento de Tránsito durante las Fiestas Patrias 2026; te compartimos los platillos para este 15 y 16 de septiembre.

Menú especial en 'El Torito' para estas Fiestas Patrias en CDMX

¡Puro platillito gourmet! Este 15 y 16 de septiembre, las Fiestas Patrias en 'El Torito' no vendrán acompañadas del tradicional pozole, pues los platillos de este año serán un poco diferentes; te compartimos el menú especial.

Menú del 15 de septiembre 2026:

Para este martes 15 de septiembre, las autoridades tienen contemplado un menú que consta de:



Arroz rojo.

Tres tostadas de tinga de pollo.

Pata y papa con chorizo.

Agua de sabor.

Postre del día.

Menú 16 de septiembre 2026:

El 16 de septiembre se espera que el menú especial de "El Torito" se divida entre el desayuno, la comida y la cena, por lo que así quedarán los platillos.



Desayuno: Café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

Café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles. Comida : Hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor.

: Hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor. Cena: Café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, además de postre.

Las personas que sean detenidas por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México serán quienes reciban estos alimentos.

#BoletínSSC | #SistemaPenitenciario | #FiestasPatrias | Con motivo de las fiestas patrias y del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la #SSC de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tiene listo el menú que se ofrecerá los… pic.twitter.com/lGPZ84l8OR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 13, 2026

¿Por qué motivos puedes terminar en 'El Torito' ESTE 15 y 16 de septiembre 2026?

El objetivo principal de "El Torito" es brindar asistencia aquellas personas que cometan alguna sanción y que ameriten estar bajo arresto por 36 horas.

La razón más común por la que las y los ciudadanos terminan en este centro de detenciones es por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública o por no respetar el alcoholímetro.

Otras razones por las que se llega a "el Torito" son: Estorbar o impedir el uso de la vía pública, desacato de un mandamiento judicial, orinar o defecar en la vía pública, dañar bienes del dominio público o propiedad privada, así como provocar disturbios que alteren el orden público.

¿Cuánto tiempo te dejan detenido en "El Torito"?

Las personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol en la CDMX, podrán permanecer entre 20 y 36 horas dentro de "El Torito"; todo dependerá del nivel de alcohol que se le registre en la sangre y la resolución de un juez cívico.

A esto se le suma el arresto administrativo, el vehículo es enviado al corralón, también se puede recoger la licencia de conducir o aplicar multas conforme al Reglamento de Tránsito.