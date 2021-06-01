VIDEOS: Plaga de ratas en Australia no para; cultivos están infestados

La plaga de ratas en Australia no cesa, ya que aunque fue reportada desde finales de marzo, los roedores logran refugiarse y reproducirse en granjas de Nueva Gales debido a las condiciones climáticas por las que ha atravesado el país, lo cual no ha permitido a las autoridades controlarlos.

De acuerdo con videos que usuarios y medios locales han compartido en las redes sociales, decenas de ratas viven entre los cultivos y las cosechas de grano en Australia.

La plaga de ratas ha afectado, principalmente, a los campos de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde los granjeros diariamente observan cómo las ratas recorren sus cosechas.

Dozens of mice fall out of a farm machine as mouse plague continues in Australia pic.twitter.com/8htSyWbMlV — The Sun (@TheSun) May 26, 2021

“Tiene un impacto enorme en tu salud mental. No duermo porque estoy paranoico, puedo escucharlos en las paredes y el techo”, dijo Kodi Brady, un granjero que ha padecido los efectos de la plaga en sus cosechas.

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Kodi Brady dijo a un medio australiano que día con día dedica sus mañanas a limpiar la plaga de ratas, así como a retirar a cientos de animales muertos que son envenenados o se ahogan en cubetas. Sin embargo, los animales que sobreviven se han ido extendiendo a lo largo del estado.

“El olor es a podrido. El olor a vivo de un ratón es terrible, pero el olor a muerto es 10 veces peor y por eso he estado cebando, lo cual no me gusta mucho debido a los efectos en la vida silvestre”, explicó el granjero.

"We are facing an absolute economic and social crisis."



Farmers in Australia's New South Wales will be given banned poison in a bid to tackle a mouse plague that the state government describes as "absolutely unprecedented". pic.twitter.com/1x3z4PD71h — LBC (@LBC) May 28, 2021

Origen de la plaga de ratas en Australia

Los medios locales han reportado que el fenómeno meteorológico conocido como “La Niña” ha provocado fuertes lluvias en la costa este de Australia, lo que ayudó a que las cosechas de cereales sean alimento para las ratas.

Además, indicaron que las ratas se adaptan al clima aunque sea severo. Sin embargo, en un clima óptimo se reproducen rápidamente. Una sola pareja de roedores puede tener hasta 500 crías en una sola temporada.

Mouse plague in Australia rages on https://t.co/9ojmjKviP9 pic.twitter.com/FQsyfwFD0F — New York Post (@nypost) May 25, 2021

You don't want to see what's under this cushion 😱 pic.twitter.com/vsg5W9JOIF — The Sun (@TheSun) June 1, 2021

Autoridades implementan medidas para acabar con la plaga de ratas

El gobierno estatal anunció la implementación de 50 millones de dólares en fondos para atacar la plaga de ratas en Australia, la cual se ha ido extendiendo al estado de Queensland.

Sin embargo, no han obtenido la aprobación del gobierno federal por la preocupación de que el pesticida que utilicen contra los animales pueda matar a otras especies o mascotas.

La plaga obligó al gobierno de Nueva Gales del Sur a ordenar cinco mil litros de prometazina, una sustancia prohibida de la India por lo fuerte que resulta contra los animales, incluidas las ratas; explicó el ministro de Agricultura del estado, Adam Marshall.

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