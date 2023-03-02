“Messi, te estamos esperando”, amenaza a negocio familiar en Argentina

Durante la madrugada de este jueves (2 de marzo de 2023), un par de sujetos efectuaron una serie de disparos en contra de un negocio familiar de Antonela Roccuzzo, esposa de la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi. Además dejaron una amenaza en el negocio ubicado en Rosario, Argentina.

En el ataque perpetrado en la localidad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, los sujetos dejaron una amenaza en contra del jugador argentino del PSG, según información de medios locales y del alcalde de la ciudad.

En un texto que fue escrito a mano y que los sujetos dejaron en la puerta del negocio familiar, se pudo leer: "Messi, te estamos esperando. Javkin (en referencia al alcalde) es narco, no te va a cuidar".

En declaraciones efectuadas a los medios argentinos y en referencia a las fuerzas de seguridad de Argentina y de la provincia, el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, señaló que: "El problema es que no nos cuidan. Lo que importa es que lo pueden hacer, porque nadie los persigue".

"Messi, te estamos esperando": Amenaza a negocio familiar de los Messi

El titular del Ejecutivo de Rosario, Pablo Javkin, responsabilizó a las distintas fuerzas de seguridad de no combatir de manera eficaz el crimen organizado, que en los últimos años creció en la importante ciudad portuaria, donde todos los días docenas de buques cargan miles de toneladas de granos.

Javkin pidió que se permita que el negocio familiar abra sus puertas y que los dejen trabajar, "Es una familia de muchísimos años de trabajo, de antes de que se dé el vínculo entre Antonela y Lionel, muy anterior al vínculo de ellos".

En imágenes que fueron presentadas por los medios de comunicación y en la televisión de Argentina, se pudo apreciar los casquillos de balas sobre la avenida en donde se encuentra el negocio familiar (supermercado) perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, que recibió 14 balazos en su frente y que permanecía cerrado durante la madrugada del jueves.

Cabe recordar que Messi y Roccuzzo, que se casaron en el año 2017 en Rosario, de donde son oriundos y suelen viajar a esa ciudad de Argentina durante las vacaciones para visitar a sus respectivas familias.