Premios The Best 2023: La lista de todos los nominados y ganadores

Llegó uno de los momentos más esperados por los aficionados al futbol alrededor del mundo, pues este lunes 27 de enero se lleva a cabo la entrega de Premios The Best 2023, una gala organizada por la FIFA desde Suiza y que premia a lo más destacado del año pasado, uno muy particular porque hubo un Mundial de Futbol de por medio.

Con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzemá como favoritos en la categoría varonil, así como Alexia Putellas, Beth Med y Alex Morgan en la rama femenil, a continuación te presentamos todos los nominados, desde mejor portero, gol y mejor jugador, hasta los reconocimientos a leyendas del pasado, como O’Rei Pelé.

¿Cuáles son los nominados al Premios The Best 2023?

Nominados a Mejor Jugador Varonil:



Lionel Messi (PSG) Karim Benzemá (Real Madrid) Kylian Mbappé (PSG)

Nominadas a Mejor Jugadora Femenil:



Alexia Putellas (Barcelona) Beth Met (Arsenal) Alex Morgan (San Diego)

Nominados a Mejor Portero Varonil:



Emiliano Martínez (Aston Vila) - GANADOR Yassine Bounou (Sevilla) Thibaut Courtois (Real Madrid)

Nominados a Mejor Portera Femenil:



Mary Earps (Inglaterra) - GANADORA Christiane Endler (Lyon) Ann-Katrin Berger (Alemania)

¿Quién está nominado a Mejor Entrenador en los Premios The Best 2023?

Los nominados a Mejor Entrenador Varonil son:



Lionel Scaloni (Argentina) - GANADOR Pep Guardiola (Manchester City) Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Las nominadas a Mejor Entrenadora Femenil son:



Sarina Weigman (Inglaterra) - GANADORA Sonia Bompastor (Lyon) Pia Sundhage (Brasil)

Premios The Best 2023: ¿Quién ganó el Premio Puskas a Mejor Gol del Año?

El ganador del Premio Puskas 2023 fue Marcin Oleksy, quien sobresalió por una espectacular anotación de tijera; sin embargo, lo mejor del gol fue que lo hizo dentro de la liga de futbol polaca para jugadores amputados, por lo que aquella acrobacia dio la vuelta al mundo y fue aplaudida por el referente de Polonia, Robert Lewandowski.

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝



CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Cabe mencionar que el inicio de la gala The Best 2023 comenzó de manera muy emotiva, pues reconoció a Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 82 años y recibió un homenaje masivo dentro del estadio de Santos de Brasil, donde se ocnvirtió en leyenda.

Casi dos meses exactos después, la FIFA le rindió un homenaje en los Premios The Best, el cual estuvo encabezado por Ronaldo Nazario, quien le entregó un trofeo como el mejor de todos los tiempos a la esposa de Pelé y estuvo acompañado por los mejores goles de su carrera y un breve concierto.

¿Quién ha ganado más premios The Best?

Los Premios The Best surgieron de la separación entre el Balón de Oro y la FIFA, por lo que el máximo organismo internacional de futbol decidió comenzar a entregar su propio premio a partir del 2016. Desde entonces, los máximos ganadores son: