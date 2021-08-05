Messi no logra renovar contrato con el Barcelona ¡Termina una era!

El Club FC Barcelona dio a conocer este jueves que Lionel Messi ya no será jugador del equipo Catalán debido a que ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo para renovar el contrato del argentino, de cara a la la próxima temporada.

A través de un comunicado el Barcelona explicó a la afición que se debe a los obstáculos económicos y estructurales que no permitieron su nuevo contrato, por lo que deseó éxito a Lionel Messi y agradeció.

Te sugerimos: Muere el hijo del futbolista Michael Ballack en un accidente

“Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", indica el comunicado.

Messi, quien se incorporó a la cantera del Barcelona con 13 años, es el máximo goleador de la historia del club, con 672 goles en 778 encuentros en todas las competiciones. Además, es el jugador que más partidos ha disputado con el elenco "culé".

De acuerdo a reportes de prensa, el atacante de 34 años iba a firmar un nuevo contrato con el club por cinco temporadas,, en el que se incluía una rebaja salarial del 50 por ciento.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Lionel Messi intentó salir del Barcelona la temporada pasada poco después de que el equipo quedó eliminado en la semifinal de la UEFA Champions League, tras perder 8 a 2 frente al Bayern Munich. Sin embargo, se vio impedido debido a que tenía que enfrentar un juicio con el club o pagar una cláusula en su contrato por 700 millones de euros.

No obstante, decidió seguir otra temporada con el Barcelona, equipo que aseguraba que no dejarían ir a Lionel Messi. Incluso, en octubre pasado, el entonces presidente del club, Josep Maria Bartomeu, dejó su cargo luego de que los culés perdieron ante el Real Madrid.

El Barcelona por otra parte le debe a Messi una suma astronómica, que de acuerdo con varios medios deportivos locales, supera los 74 millones de euros. Por lo que el argentino aún recibirá dinero por parte del equipo que se encuentra en problemas financieros.

Messi deja historia en el Barcelona

Lionel Messi ya no será el 10 del Barcelona tras no llegar a un acuerdo con el club, pero dejó una serie de récords y logros personales que lo convierten en uno de los mejores jugadores de la historia.

El astro argentino en su paso por el club ganó en seis ocasiones el Balón de Oro, que otorgan al mejor jugador del año, tres trofeos por ser el mejor jugador del la UEFA Champions League, torneo que ganó en cuatro ocasiones con el Barcelona; ganó 10 ligas, ocho Supercopas de España y siete Copas del Rey.

Te recomendamos: Tokyo 2020: Cambian horario del partido México-Japón por el bronce