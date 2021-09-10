Messi supera a Pelé en goles con selecciones de Sudamérica

El astro argentino, Lionel Messi logró, en el partido contra Bolivia, superar a Edson Arantes do Nascimento "Pelé" y convertirse en el máximo goleador de selecciones de Sudamérica al llegar a los 79 goles.

Pelé, el goleador de Brasil tenía 77 goles con la selección verde-amarela, pero Messi, durante el encuentro con Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol rumbo a Qatar 2022, logró rebasarlo y colocarse como primero.

🙌 Lionel #Messi y un nuevo récord: el capitán argentino 🇦🇷 superó a Pelé como máximo goleador de selecciones sudamericanas.



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Esta noche, el capitán de la selección albiceleste anotó un triplete a Bolivia y alcanzó también el récord de 153 partidos jugados con su selección.

Messi anotó los goles que lo adelantaron a Pelé en los minutos 13, 63 y 88 minutos del encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el regreso del público a los eventos masivos en Argentina.

🔝 Lionel #Messi, siempre en lo más alto: el capitán argentino 🇦🇷 alcanzó a Pelé como máximo goleador de selecciones sudamericanas.



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Messi rompe en llanto tras superar a Pelé en goles

Messi no se contuvo y mostró su emoción al imponer un nuevo récord en goles con las selecciones sudamericanas y declaró a los medios que sentía ansiedad por este partido.

"Hace mucho lo soñé. Gracias a dios se me dio. Es un momento único... Mucha ansiedad, muchas ganas de disfrutarlo. Esperé mucho tiempo esto. Ganamos el partido que es lo importante y ahora a disfrutar esto".

Aunque logró superar a Pelé, Messi tiene en los talones a otro brasileño, Neymar, quien tiene 68 goles con la selección de Brasil.

Con ninguna otra camiseta lo van a ver así. Es más argentino que todos nosotros juntos. Lionel Messi. pic.twitter.com/gllOOtalOg — Sol 🌞 (@tufucckboy) September 10, 2021

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Pelé era el máximo goleador en las selecciones sudamericanas con 77 goles en 92 partidos jugados entre 1957 y 1971 con la camiseta de Brasil y en diversas competencias oficiales y amistosas.

Sin embargo, Messi continúa dejando atrás a leyendas del balompié, ya que desde 2016 superó a Gabriel Batistuta, quien era el máximo anotador de la selección Albiceleste.

Además durante la pasada Copa América, Messi conquistó Argentina al ser el futbolista con más partidos jugados en la selección y superar los 147 que tiene Javier Mascherano.

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