Pelé sale con éxito de operación por tumor en el colon

El exfutbolista Pelé fue sometido el pasado sábado a una operación para removerle un tumor en el colon, informó el brasileño mediante un comunicado que difundió a través de sus redes sociales.

El tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y será transferido a una habitación este martes, confirmó el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

Pelé, de 80 años, acudió a un hospital en un chequeo de rutina la semana pasada y fue cuando se le detectó el tumor en el colon. “Doy las gracias a Dios por sentirme muy bien y permitir al doctor Fábio y Miguel cuidar de mi salud”, dijo en sus redes sociales.

Te recomendamos: Autoridades suspenden partido Brasil vs Argentina por violar protocolos

La operación fue calificada por el exjugador del Santos de Brasil como una “gran victoria” y dijo que le gusta celebrar con la gente los triunfos, pues se le removió la lesión del colon derecho.

“Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con ustedes. Voy a encarar este partido con una sonrisa en el rostro, mucho optimismo y alegría”, aseveró en sus redes sociales.

Pelé reporta condiciones de salud

La semana pasada, Pelé reportó que se encontraba bien de salud luego de que se difundiera el rumor sobre una enfermedad y que habría sufrido un desmayo. “Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud”.

Pelé también mencionó que no pudo hacer sus exámenes médicos antes debido a la pandemia, por lo que dijo en tono de broma ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!

Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo! — Pelé (@Pele) August 31, 2021

El próximo 23 de octubre, Pelé cumplirá 81 años y no llega en las mejores condiciones, pues su hijo Edinho aseguró que la salud de su padre empeoró en el último año y requiere ayuda para caminar.

Pelé ha sido el único jugador en la historia en ganar tres copas mundiales, en 1958, 1962 y 1970; el primero lo ganó con apenas 17 años, pues debutó como profesional desde los 15.