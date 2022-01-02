Messi da positivo a Covid-19; hay otros tres casos en el PSG

Lionel Messi es uno de los cuatro jugadores de la plantilla que han dado positivo a Covid-19 tras regresar de vacaciones de Argentina, informó el París Saint-Germain (PSG).

"Los cuatro jugadores positivos de Covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Todos están respetando actualmente el aislamiento y el protocolo sanitario adaptado", indicó el PSG en sus redes sociales.

Tests carried out during the winter break and before the resumption of training revealed 4 positive cases for Covid-19 among the players and 1 positive case among the staff. The people concerned are subject to the Covid protocols. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 2, 2022

"Hasta que no dé negativo (Messi) en Argentina no podrá viajar a Francia", dijo el entrenador Mauricio Pochettino en la conferencia de prensa de cara al partido contra el Vannes, contra quien disputará un partido de la Copa de Francia.

"Llevamos casi dos años con el virus, yo creo que ya sabemos todos lo que necesitamos evitar para ser contagiados y aún así podemos contagiarnos", añadió el entrenador del PSG.

Estamos tomando todas las medidas necesarias para tratar de evitar que si un jugador está contagiado contagie a otro. Hacemos todo lo posible para convivir de la mejor manera y poder seguir jugando al fútbol.

¿Quiénes dieron positivo a Covid-19 en el PSG?

Además de Messi, de 34 años años, los otros tres positivos del PSG son el defenbsa Juan Bernat, el arquero suplente Sergio Rico y el mediocampista Nathan Bitumazala, de acuerdo con lo dado a conocer por el club de Francia, país que registró 219 mil 126 nuevos casos confirmados de Covid-19 en un periodo de 24 horas el sábado.

Francia se ha unido a Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia como los países con más de 10 millones de casos.

Messi ganó a principios de diciembre pasado otro Balón de Oro y en esa ocasión dijo agradecido de ser nombrado entre los mejores jugadores del futbol mundial, pero aseguró que no le da demasiada importancia a la gloria individual.

Fue así como el argentino se impuso al delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski y al mediocampista del Chelsea Jorginho para ser nombrado mejor jugador del mundo y cerró un año lleno de altibajos por su cambio al PSG.