VIDEO: Messi anota su primer gol con el PSG ¡Golazo!

Uno de los momentos más esperados para los seguidores del argentino Lionel Messi por fin ha llegado. Este martes, el astro anotó su primer gol con la playera del Paris Saint Germain (PSG) y lo hizo en un partido de la UEFA Champions League.

Lionel Messi consiguió su primer gol con la playera del PSG ante el Manchester City, uno de los equipos favoritos para conseguir el campeonato y que algunas versiones lo relacionaron al argentino tras su salida del Barcelona y antes de llegar a París.

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Además, Messi consiguió el golazo ante el equipo del español Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, y con quien tuvo grandes momentos en el Barcelona, donde consiguieron La Liga y la Champions League.

Un gol de Messi narrado por don Mariano Closs, cosa bella. pic.twitter.com/I67aRpN8Et — Rod 🦅 (@Rodderiix) September 28, 2021

¿Cómo fue el primer gol de Messi con el PSG?

El primer gol de Lionel Messi con el PSG podría marcar el inicio de una nueva era para él y la institución, la cual tiene como objetivo conseguir la Champions League, ya que nunca ha conseguido una en su historia, por lo que la situación se ha convertido en una obsesión para el conjunto parisino.

La jugada del primer gol de Messi inició en los botines del propio argentino, quien condujo el balón hasta metros afuera del área grande rival, posteriormente dio un pase al francés Kylian Mbappé, quien le regresó el esférico con el talón.

Primer gol como ❤️💙 y vos tipo...🤩 pic.twitter.com/JPk0gTLd5k — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 28, 2021

Finalmente, Messi no dudó en golpear el esférico y dejó inmovil al guardameta rival, por lo que mandó el balón a las redes para convertir un auténtico golazo.

La anotación de Messi llegó al minuto 74 del partido que se celebró en el Parque de los Príncipes, el estadio de local del PSG. Además, significó el 2 a 0 en el marcador, el cual terminó de esa manera.

Con ese resultado, el PSG se colocó en la primera posición del Grupo A, con 4 unidades, luego de dos partidos disputados.