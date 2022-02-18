Tecnología de realidad mixta (MR) está a poco de distancia: Meta

En su reciente informe de actualización de su visión para la creación de un metaverso, Meta informó a las agencias de publicidad que la tecnología de realidad mixta (MR), que fusiona los mundos virtual y físico, podría comenzar a convertirse en una realidad para los consumidores en unos pocos años.

Con ayuda de la tecnología de realidad mixta (MR), una persona que utilice un dispositivo de MR, podría ocupar un objeto del mundo real para desencadenar una reacción en el mundo virtual, es decir que uno podría interactuar con un personaje de un videojuego utilizando elementos u objetos del mundo real.

La realidad mixta es uno de los tres tipos de tecnologías de realidad extendida que a menudo se asocian con el metaverso. La realidad aumentada existe, con juegos móviles como Pokemon Go, sin embargo con esta los jugadores no pueden afectar el mundo digital con un objeto físico.

Por otra parte, los cascos de realidad virtual, como el Oculus de Meta, sumergen a los usuarios en un mundo completamente virtual donde pueden interactuar con el entorno.

💛 Lo que viene: la realidad mixta. pic.twitter.com/Ycylw2hbmZ — Nicolas Copano (@copano) January 9, 2022

Realidad mixta, tecnología que fusiona los mundos virtual y físico está "a la vuelta de la esquina"

En la primera mesa redonda de Meta con agencias acerca del metaverso, la empresa matriz de Facebook señaló que la realidad mixta (MR) podría estar a pocos años de distancia.

La proyección acerca de una realidad mixta dentro de unos años aporta detalles adicionales al calendario de la construcción del metaverso, la idea futurista de una red de mundos virtuales a los que se puede acceder desde diferentes dispositivos, que conforme a Meta, podría llevar una década en construir.

Aunque actualmente algunos dispositivos de realidad mixta están disponibles, aún no están orientados a los consumidores en general. "Hololens 2" de Microsoft, es un dispositivo que se presentó en el año 2019 y que se vende al por menor por 3 mil 500 dólares (unos 70 mil pesos) y que está diseñado para uso en el lugar de trabajo.

Durante su conferencia anual "Connect", Meta anunció Project Cambria, un dispositivo que contará con capacidades de realidad mixta e incluirá seguimiento facial y ocular.