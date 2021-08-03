VIDEO: Meteorito verde ilumina el cielo de Turquía

Una serie de videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que un meteorito verde iluminó el cielo nocturno de Turquía por unos instantes y provocó un fuerte estallido.

İzmir’e büyük bir #meteor düştüğü iddia ediliyor..



Depremler yangınlar salgın meteorlar, Yüce Rabbim yardımcımız olsun.



Allah devletimize milletimize zeval vermesin.#MemleketYanıyor



pic.twitter.com/1QptQDlvqj — MUSTAFA ÇÖL (@mustafacol_) July 31, 2021

De acuerdo con medios de comunicación locales, el meteorito verde cayó durante la madrugada de este sábado 31 de julio en la ciudad de Esmirna, en Turquía, entre las 01:30 y 02:45 horas, lo que iluminó el cielo durante unos segundos.

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La caída del meteorito verde en Turquía fue captada por algunas personas que compartieron las imágenes en redes sociales, en las que se observa el color del objeto celeste, el cual llamó la atención de los usuarios.

Incluso algunas personas mencionaron que el meteorito verde que iluminó el cielo en realidad era otro artefacto como un cohete, un satélite o hasta la llegada de ovnis, pero estas ideas fueron descartadas.

Además, los usuarios de las redes sociales también señalaron que el meteorito verde comenzó a desintegrarse conforme avanzaba en la atmósfera en Turquía y momentos después provocó un estallido debido a una explosión.

¿Por qué cayó el meteorito verde en Turquía?

El doctor Hassan Ali Dal, director del Observatorio de la Universidad del Egeo , explicó a medios locales que la caída del meteorito verde en Turquía formó parte de la lluvia de meteoritos de las Perseidas, que comenzó el 24 de julio y continuará hasta el 24 de agosto.

El especialista agregó que en los próximos días podría incrementar la caída de meteoritos en Turquía. Sin embargo, este es un fenómeno recurrente porque ocurre cada año, pero solo en algunas ocasiones, los meteoritos son lo suficientemente grandes como para llegar al suelo.

En algunos de los videos publicados se observa al meteorito verde mientras ingresa a gran velocidad y luego de unos segundos, el cielo se ilumina de tonos verdes y azules, que momentos después cambian a rojizos por una pequeña explosión que se registró.