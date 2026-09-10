Metro CDMX anuncia el cierre de 9 estaciones de la Línea 12: será a partir de esta fecha

¡Toma precauciones! El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó el cierre de 9 estaciones de la Línea dorada a partir del sábado 12 de septiembre, por lo que únicamente dará servicio de manera parcial.

Debido a trabajos de mantenimiento para sustituir el aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11, el servicio será suspendido hasta por 5 días, afectando a miles de usuarios que utilizan la Línea 12 para trasladarse a diario.

¿Qué estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX cerrarán en septiembre 2026?

A través de sus redes sociales, el Metro CDMX informó que el cierre de estas estaciones se debe a trabajos de mantenimiento en un aparato de cambio de vía.

Una pieza que permite que los trenes cambien de una vía a otra y puedan dirigirse hacia Mixcoac o Tláhuac cuando se implementan servicios provisionales.

Luego de que la dependencia detectara que dicho aparato llegó al final de su vida útil, fue necesario iniciar trabajos en las vías, lo que obliga a suspender temporalmente el paso de trenes en ese tramo.

Las estaciones afectadas son:



Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

El Metro informa que del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 funcionará únicamente de la estación Mixcoac a la estación San Andrés Tomatlán y viceversa. pic.twitter.com/WVU6kiYUGl — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

¿En qué fecha cerrarán las 9 estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX?

¡Toma nota! Por los trabajos de sustitución, desde la primera hora del sábado 12 de septiembre y hasta el miércoles 16 de septiembre, el servicio de trenes se ofrecerá únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán.

Este tramo está habilitado para funcionar en ambos sentidos, en un horario de 5:00 de la mañana y hasta las 12:00 horas, además del horario de domingo y días festivos.

Es importante recordar que del 12 al 16 de septiembre , en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella las estaciones estarán cerradas y no habrá paso de trenes.

De esta forma, el servicio completo de la Línea 12 se reanudará de manera normal a partir de las 5:00 de la mañana del jueves 17 de septiembre.

Del 12 al 16 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. En Tláhuac–Lomas Estrella no habrá servicio de trenes y las estaciones permanecerán cerradas. RTP brindará… pic.twitter.com/NqqIxwRsYB — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

¿Habrá servicio de RTP en estaciones cerradas de la Línea 12?

El Metro CDMX informó que desde las primeras horas del sábado 12, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio alterno.

Con el mismo costo, los camiones RTP partirán desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

