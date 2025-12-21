Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Llegarás a tiempo? Sigue el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo

¿Vas a pasear este domingo en la CDMX? Consulta cómo va el avance de trenes hoy en la red del Metro y toma previsiones este 21 de diciembre de 2025

Andén del Metro CDMX con personas.
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @Elrromanov.
Notas,
Seguridad

Escrito por:  César Contreras Iveth Ortiz

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 21 de diciembre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Llegarás a tiempo? Sigue el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo

Retrasos en la Línea B

Usuarios acusan que el tren se detiene mucho tiempo en cada estación en la Línea B, en dirección a Buenavista.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX Seguridad y Justicia

Notas