¿Llegarás a tiempo? Sigue el avance de trenes en el Metro CDMX este domingo
¿Vas a pasear este domingo en la CDMX? Consulta cómo va el avance de trenes hoy en la red del Metro y toma previsiones este 21 de diciembre de 2025
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 21 de diciembre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Retrasos en la Línea B
Usuarios acusan que el tren se detiene mucho tiempo en cada estación en la Línea B, en dirección a Buenavista.
Por qué la línea b dirección Buenavista, va deteniéndose en cada estación. Ahora cuál es el pretexto— Jose de jesus Hernandez montero (@Josedej96158721) December 21, 2025