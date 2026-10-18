Domingo en el Metro CDMX: Reporte de afluencia y tiempos de espera por línea
¡Que no se te haga tarde! Consulta cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX hoy domingo 18 de octubre y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 18 de octubre de 2026.
Domingo en el Metro CDMX: Reporte de afluencia y tiempos de espera por línea
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan que hay un tren detenido desde hace 10 minutos en la estación Balderas en dirección a Indios Verdes de la Línea 3.
Recuerda que hay conexión con la estación Balderas de la Línea 3 del Metrobús.
@MetroCDMX otra vez diez minutos varado en Balderas línea 3? En dirección universidad ya pasaron 4 convoys y aquí seguimos parados, ahora que es? La lluvia ?— Juan Carlos (@tlacaelel1201) October 18, 2026