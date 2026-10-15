Línea 2 parada: Estado del servicio en el Metro CDMX este jueves: avance de trenes y líneas de alta afluencia en las principales rutas
¡Que no se te haga tarde! Revisa con nosotros las condiciones del servicio y el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX este jueves 15 de octubre.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 15 de octubre de 2026.
Estado del servicio en el Metro CDMX este jueves: avance de trenes y linderos de alta afluencia en las principales rutas
Tren parado en Línea 3
Un tren tuvo que ser detenido en la estación Centro Médico de la Línea 3 por alrededor de 15 minutos, debido a que la puerta de un vagón no cerraba.
15 MINUTOS PARADO EL @MetroCDMX POR UNA PUERTA QUE NO CERRABA 😡— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2026
El servicio de la #Línea3 se detuvo en Centro Médico por una falla en la puerta del vagón M-0289, reportada como una “descompostura temporal”.
Perder 15 minutos es molesto; viajar en unidades con fallas puede… pic.twitter.com/R1RuJ45EJm
¿Qué pasa en Línea 2?
El STC informó que realizó un corte de energía en la Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos) para recuperar un bastón de la zona de vías. Agregó que ya agiliza el paso de los trenes.
#AvisoMetro: Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (bastón) de zona de vías.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2026
Resguarda tus pertenencias durante la espera en el andén y respeta la línea de seguridad. La caída de objetos a las vías… pic.twitter.com/rmzlyDNjkM
Retrasos en Línea 8
Usuarios reportan que no ha pasado un tren por más de 10 minutos en la estación UAM-I de Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.
La línea 8 para cuando?— Papi Champaña (@ElectricFeel2D) October 15, 2026
Ya más de 10 minutos esperando en UAM-I y no pasa ningún tren de ningún lado