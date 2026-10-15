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Línea 2 parada: Estado del servicio en el Metro CDMX este jueves: avance de trenes y líneas de alta afluencia en las principales rutas

¡Que no se te haga tarde! Revisa con nosotros las condiciones del servicio y el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX este jueves 15 de octubre.

Andén de estación del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Eder Martínez

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 15 de octubre de 2026.

Estado del servicio en el Metro CDMX este jueves: avance de trenes y linderos de alta afluencia en las principales rutas

Tren parado en Línea 3

Un tren tuvo que ser detenido en la estación Centro Médico de la Línea 3 por alrededor de 15 minutos, debido a que la puerta de un vagón no cerraba.

¿Qué pasa en Línea 2?

El STC informó que realizó un corte de energía en la Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos) para recuperar un bastón de la zona de vías. Agregó que ya agiliza el paso de los trenes.

Retrasos en Línea 8

Usuarios reportan que no ha pasado un tren por más de 10 minutos en la estación UAM-I de Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.

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