Línea 2 parada: Estado del servicio en el Metro CDMX este jueves: avance de trenes y líneas de alta afluencia en las principales rutas

#AvisoMetro: Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (bastón) de zona de vías.



Resguarda tus pertenencias durante la espera en el andén y respeta la línea de seguridad. La caída de objetos a las vías… pic.twitter.com/rmzlyDNjkM