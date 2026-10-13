Minuto a minuto: reportes de usuarios y estatus del Metro CDMX en la capital este 13 de octubre
¡Que no se te haga tarde! Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados este martes.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas las condiciones del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 13 de octubre de 2026.
Minuto a minuto: reportes de usuarios y estatus del Metro CDMX en la capital este 13 de octubre
¿Qué pasa en la Línea 12?
Pasajeros comparten fotos del andén lleno en la estación Tezonco de la Línea 12 en dirección a Mixcoac.
Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, mira tu afluencia controlada, mentados trenes que tardan más de 5 minutos en pasar y hasta la mauser de gente, holgazanes inútiles al igual que su tarado director @AdrianRubalcava pic.twitter.com/qStwnCwHwH— Dana Venegas (@danavenegas31) October 13, 2026
Retrasos en línea 7
Usuarios reportan que no ha pasado un tren en dirección a la terminal El Rosario en la Línea 7.
Buen día tren dirección El Rosario L7 no hay o como @MetroCDMX— Angie (@chiquis_0304) October 13, 2026