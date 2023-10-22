¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo 22 de octubre 2023?

¡Atención! Este domingo 22 de octubre 2023, Fuerza Informativa Azteca te comparte sobre el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular tus traslados y tomar las precauciones necesarias.

Por otro lado la Línea 12 mantiene servicio parcial, por lo que solo va de Mixcoac a Periférico Norte, mientras que la Línea 1 va de Balderas hasta Observatorio.

Cierre de estaciones en Línea 9

A partir de este lunes comenzarán a operar una nueva ruta del Transporte de Pasajeros, la cual saldrá de la estación Agrícola Oriental de la Línea A del Metro CDMX, hasta llegar a la estación Lázaro Cárdenas de la Línea 9.

Este servicio costará 5 pesos, y las estaciones de ascenso y descenso también será Velódromo, Mixiuhca, Jamaica, Chabacano y Lázaro Cárdenas.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy 22 de octubre 2023?

13:00 HORAS

Usuarios reportan que elementos de seguridad privada se encuentran dentro de los vagones exclusivos; autoridades del Metro CDMX aseguraron que ya se encuentran resolviendo esta situación.

Buena tarde, se refuerza vigilancia en estaciones y espacios exclusivos para mujeres y menores de 12 años en Línea 5. Agradecemos tu reporte. pic.twitter.com/ysM06dFF9E — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2023

10:00 HORAS

Se reportó que en la Línea 3 del Metro CDMX se encontraban algunas personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro del vagón; autoridades pidieron el número de tren para poder hacerse cargo de la situación.

¿Podrías indicarnos el número de vagón en el que viajas? El número lo ubicas al interior en los extremos superiores. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 22, 2023

7:00 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones este sábado 14 de octubre 2023 de manera normal.