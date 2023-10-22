VIDEO: joven de Rusia queda encantada por el Metro CDMX

Una joven de Rusia, causó gran revuelo en redes sociales luego de su reacción cuando conoció el Metro CDMX: “Que bonitos trenes naranjas”, se pudo leer en el video. Esta jovencita rusa se hizo viral en redes sociales, principalmente en TikTok, luego de que se declaró fanática del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

La "influencer" de Rusia llamada Alla Leonova, mostró en TikTok, algunos videos del Metro de la Ciudad de México en donde se le puede observar mientras efectúa un recorrido.

Video de Alla Leonova se viraliza porque quedó encantada con el Metro de la Ciudad de México

Leonova es una jovencita originaria de Rusia, que actualmente se dedica a la creación de contenido. Tiene poco tiempo de haber llegado a nuestro país, pero ya ha conocido varios lugares de interés común como las pirámides de Teotihuacan y hasta la Basílica de Guadalupe. Esta chica rusa también pública videos durante sus viajes en el transporte público como el Teleférico, el Cablebús, el Metro y hasta lugares de convergencia como algunos tianguis de la Ciudad de México.

En su video acerca del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, esta chica extranjera, en cuyo video se le puede observar en los andenes del Metro CDMX, habla acerca de una serie de detalles que a ella como rusa, le llamaron la atención, como el hecho de que haya pantallas al interior del Metro CDMX: “Estoy aquí en CDMX y aquí puedo ver la tele, pero en mi casa yo no tengo. ¡Yeah, México, baby!", señaló esta jovencita a sus seguidores en "TikTok".

En otro de sus videos se puede apreciar como esta joven de Rusia queda fascinada por los vagones del Metro debido a que le parecen muy bonitos sobre todo por el color de los mismos:” Qué bonitos trenes naranjas”, expresó esta chica a la hora de efectuar un transborde.

Ante estos videos de la chica rusa que queda impactada por el Metro CDMX, las reacciones de parte de los usuarios en TikTok y seguidores de esta influencer rusa, no se hicieron esperar: “Esta damita es el único ser humano que disfruta subirse al Metro”, “No saques tanto el teléfono”, “No sé si es muy linda persona o sólo muy positiva”. fueron algunos de los comentarios de parte de los internautas que fueron sorprendidos por los videos de la rusa.

¿Cómo es el metro de Rusia?

El metro de Moscú, capital de Rusia, cuenta con 199 estaciones de las cuales 72 son subterráneas a gran profundidad y 87 subterráneas a poca profundidad. Además, existen 12 estaciones a nivel del suelo y 5 estaciones elevadas.

Este Metro es también conocido como el “Palacio Subterráneo” y con el paso de los años se ha convertido en una auténtica atracción turística debido a sus estaciones que lucen espectaculares sobre todo por su decoración arquitectónica.