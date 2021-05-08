Metro CDMX indemnizará con 650 mil pesos a familias de fallecidos en accidente

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa que el Metro CDMX brindará una indemnización de 650 mil pesos a los familiares de los fallecidos en el accidente ocurrido el lunes pasado en la Línea 12 del STC.

“El Metro formalmente en su póliza tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo a los familiares. Se le solicitó al seguro, a partir de un proceso, que ese monto era muy pequeño y tenía que elevarse. Hasta el momento el trabajo que se ha logrado es que al menos será de 650 mil pesos por la póliza del Metro”, expresó la mandataria este sábado.

Claudia Sheinbaum añadió que se brindará apoyo psicológico a todas las víctimas y a los familiares de los fallecidos en el accidente en el Metro CDMX, los próximos días, dijo, servidores públicos los visitarán personalmente.

La jefa de Gobierno aseguró que además, las familias están recibiendo un apoyo emergente de 50 mil pesos, “10 mil ya se les dieron y recibirán 40 mil más a partir del lunes.”

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En la conferencia de prensa, Sheinbaum también actualizó las cifras de lesionados y número de fallecidos en el accidente del Metro CDMX.

“Hasta el momento, hay 26 personas que perdieron la vida; 33 hospitalizadas: 12 graves, 20 delicadas y una estable”, informó.

Ceavi también dará indemnización a familiares; será de hasta 40 mil pesos

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) emitió este sábado los montos de apoyo que se brindarán a todas las familias de los fallecidos en el accidente del Metro CDMX, así como a los heridos, mismos que ascenderán hasta los 40 mil pesos.

“El otorgamiento del pago de medidas de ayuda extraordinarias y emergentes 2021-1 será aplicables a víctimas lesionadas y personas fallecidas derivado del incidente en la Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro”, informó la dependencia.

En el documento, se especificó que los montos aplicables a las víctimas lesionadas para conceptos de “alimentación, transportación, alojamiento y de procuración e impartición de justicia, serán del equivalente a 28 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada concepto, lo que suma un monto total de 112 UMAS, es decir, 10 mil 37.44 pesos."

Respecto a los fallecidos, los familiares recibirán 447 UMAS, es decir, 40 mil 60.14 pesos.

La Cevavi informó que las medidas emitidas por indemnización son independientes a otras relacionadas con el colapso de los vagones de la Línea 12 del Metro CDMX.

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