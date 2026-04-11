Metro CDMX: ¿Qué pasa en líneas y estaciones HOY? Retiro de tren en Línea A
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 11 de abril de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy viernes 28 de marzo de 2025.
Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Azteca Noticias te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de CDMX; ¡Llega a tiempo a tu destino!
Metro CDMX: ¿Qué pasa en líneas y estaciones HOY? Esperas de más de 20 minutos en Línea 3
Elevada afluencia en Línea 9
Usiarios del Metro de la Ciudad de México se preguntan: ¿Qué pasa en Línea 9? El Metro informa sobre una elevada aflcuencia en las estaciones correspondientes a la línea que va de metro Pantitlán hasta metro Tacubaya.
Que pasa en la línea 9? pic.twitter.com/m4LoBPRsmw— irguez27 (@irguez27) April 11, 2026
Retiro de tren en Línea A
¿Qué pasa en Línea A? El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en Línea A.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, luego de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 11, 2026
Esperas de hasta 20 minutos en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan esperas de hasta 20 mintuos por la llegada de trenes en estaciones de la Línea 3 que va de metro Indios Verdes a Metro Universidad.
La línea 3 está totalmente colapsada, 20 minutos y no llega ningún convoy. @ClaraBrugadaM que pasó, mamita chula?— Alberto García (@albertogarc14) April 11, 2026
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 11° C pic.twitter.com/xlEvg0hYdr— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 11, 2026