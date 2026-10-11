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¡Caos en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 2 este domingo; últimas noticias EN VIVO

Se registran retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX; usuarios piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones. Últimas noticas EN VIVO.

Metro CDMX HOY 11 de octubre 2026: Líneas con retrasos y estaciones afectadas este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 11 de octubre 2026?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 11 de octubre 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Líneas y estaciones con retrasos este domingo

Retrasos en la Línea 2; piden agilizar el servicio

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea 2, usuarios piden agilizar el servicios de trenes para este domingo.

Autoridades aseguran que el servicio ya se está agilizando.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 11 de octubre.

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