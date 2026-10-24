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¿Usarás el Metro CDMX hoy sábado 24 de octubre? Aquí podrás revisar el avance de trenes, estaciones cerradas y retrasos en VIVO

¿Tienes planes para hoy? Revisa en vivo el avance de trenes, los tiempos de espera y estaciones cerradas del Metro CDMX hoy sábado 24 de octubre.

Avance del Metro CDMX, estaciones cerradas en tiempo real hoy viernes 24 de octubre
¿Qué estaciones estarán cerradas hoy sábado 24?| IA

Escrito por: Jorge Iñigo

Arranca tu fin de semana sin contratiempos. En Azteca Noticias sabemos que moverte por la ciudad puede ser un gran desafío, por lo que te mantenemos informado, completamente en vivo, sobre todo lo que ocurre en la red del Metro CDMX, las incidencias reportadas por los usuarios y las estaciones que suspenden servicio hoy sábado 24.

Evita sorpresas: sigue en tiempo real el avance de trenes, tiempos de espera y estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 24 de octubre.

Estación Zócalo/Tenochtitlan está dando servicio regular

El Metro CDMX aclaró que, por el momento, no hay cierres en la estación Zócalo de la Línea 2. Toma en cuenta esta información si planeas moverte hacia la zona centro durante este sábado.

Línea 12 se estanca rumbo a Mixcoac, advierten pasajeros

Usuarios reportan convoys totalmente detenidos en la Línea Dorada rumbo a Mixcoac. Aunque el Metro asegura que ya agiliza las salidas desde las terminales.

El Metro CDMX informa un avance fluido en la Línea 12

Si tu ruta de hoy pasa por la Línea 12, puedes respirar tranquilo. En respuesta a los reportes ciudadanos, el Metro confirmó que la línea se encuentra libre de averías y la circulación de los convoys se está agilizando.

Metro CDMX reporta que se podrá ingresar bicicletas por paseo nocturno

Para quienes preguntan sobre las facilidades para llegar al Paseo Nocturno de hoy, el Metro de la CDMX informó que las bicicletas serán bienvenidas en toda la red, pero únicamente a partir de las 17:00 horas.

Línea A colapsada: más de 20 minutos de espera hacia La Paz

Usuarios denuncian hasta 20 minutos de espera en andenes sin que pase un solo tren rumbo a La Paz. Pese a la saturación, el Metro reporta que se agiliza la circulación.

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