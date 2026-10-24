¿Usarás el Metro CDMX hoy sábado 24 de octubre? Aquí podrás revisar el avance de trenes, estaciones cerradas y retrasos en VIVO
¿Tienes planes para hoy? Revisa en vivo el avance de trenes, los tiempos de espera y estaciones cerradas del Metro CDMX hoy sábado 24 de octubre.
Arranca tu fin de semana sin contratiempos. En Azteca Noticias sabemos que moverte por la ciudad puede ser un gran desafío, por lo que te mantenemos informado, completamente en vivo, sobre todo lo que ocurre en la red del Metro CDMX, las incidencias reportadas por los usuarios y las estaciones que suspenden servicio hoy sábado 24.
Evita sorpresas: sigue en tiempo real el avance de trenes, tiempos de espera y estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 24 de octubre.
Estación Zócalo/Tenochtitlan está dando servicio regular
El Metro CDMX aclaró que, por el momento, no hay cierres en la estación Zócalo de la Línea 2. Toma en cuenta esta información si planeas moverte hacia la zona centro durante este sábado.
@nadia_bazualdo Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2026
Línea 12 se estanca rumbo a Mixcoac, advierten pasajeros
Usuarios reportan convoys totalmente detenidos en la Línea Dorada rumbo a Mixcoac. Aunque el Metro asegura que ya agiliza las salidas desde las terminales.
@AouIsaac Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2026
El Metro CDMX informa un avance fluido en la Línea 12
Si tu ruta de hoy pasa por la Línea 12, puedes respirar tranquilo. En respuesta a los reportes ciudadanos, el Metro confirmó que la línea se encuentra libre de averías y la circulación de los convoys se está agilizando.
@DukyCG1 Buen día. Al momento la Línea 12 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2026
Metro CDMX reporta que se podrá ingresar bicicletas por paseo nocturno
Para quienes preguntan sobre las facilidades para llegar al Paseo Nocturno de hoy, el Metro de la CDMX informó que las bicicletas serán bienvenidas en toda la red, pero únicamente a partir de las 17:00 horas.
@YuliGmez5 Buen día. hoy sábado 24 de octubre, se permitirá el ingreso con bicicletas a las estaciones de la red, a partir de las 17:00 horas. https://t.co/uNjP7PKdiO— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2026
Línea A colapsada: más de 20 minutos de espera hacia La Paz
Usuarios denuncian hasta 20 minutos de espera en andenes sin que pase un solo tren rumbo a La Paz. Pese a la saturación, el Metro reporta que se agiliza la circulación.
@JavierR63828570 Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y ceder el paso a quienes descienden del vagón.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2026