Metro CDMX HOY: retrasos en Línea 2; trenes quedan varados hasta 15 minutos en Taxqueña
Usuarios reportan demoras de hasta 15 minutos en estas estaciones del servicio del Metro; conoce qué pasa y cómo avanza la circulación de trenes este sábado.
Sigue aquí EN VIVO las últimas noticias sobre el servicio del Metro CDMX hoy sábado 31 de octubre. Te informamos sobre retrasos, estaciones afectadas, tiempos de espera y posibles complicaciones en las distintas líneas.
¿Qué estaciones presentan afectaciones en el Metro HOY 31 de octubre?
Retrasos en la Línea 2
Se reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX. De acuerdo con los primeros reportes, trenes permanecieron detenidos hasta por 15 minutos en la estación Taxqueña, lo que provocó demoras para los usuarios.
Se recomienda tomar precauciones y considerar posibles tiempos adicionales de traslado.
@maualqui Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y ceder el paso a quienes descienden del vagón.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2026