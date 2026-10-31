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Metro CDMX HOY: retrasos en Línea 2; trenes quedan varados hasta 15 minutos en Taxqueña

Usuarios reportan demoras de hasta 15 minutos en estas estaciones del servicio del Metro; conoce qué pasa y cómo avanza la circulación de trenes este sábado.

Metro CDMX
Usuarios reportan demoras este sábado en el Metro CDMX.|@MetroCDMX

Escrito por: Andrea Zárate

Sigue aquí EN VIVO las últimas noticias sobre el servicio del Metro CDMX hoy sábado 31 de octubre. Te informamos sobre retrasos, estaciones afectadas, tiempos de espera y posibles complicaciones en las distintas líneas.

¿Qué estaciones presentan afectaciones en el Metro HOY 31 de octubre?

Retrasos en la Línea 2

Se reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX. De acuerdo con los primeros reportes, trenes permanecieron detenidos hasta por 15 minutos en la estación Taxqueña, lo que provocó demoras para los usuarios.

Se recomienda tomar precauciones y considerar posibles tiempos adicionales de traslado.

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