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¡Colapso en el Metro CDMX! Alta afluencia en estación Zapata; piden agilizar el avance de trenes

El Metro CDMX comienza la primera semana de abril 2026 con alta afluencia en la estación Zapata y algunas estaciones con retrasos; piden agilizar el servicio.

Metro CDMX HOY 6 de abril 2026: Líneas con retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 6 de abril 2026?|AZTECA NOTICAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 6 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 6 de abril 2026? Últimas noticias EN VIVO para este lunes

Alta afluencia en estación Zapata

Se reporta que la estación Zapata, en dirección a Universidad, está saturada y con muchas personas; usuarios piden agilizar el avance de trenes.

¡Comienza el día sin contratiempos!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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