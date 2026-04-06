¡Colapso en el Metro CDMX! Alta afluencia en estación Zapata; piden agilizar el avance de trenes
El Metro CDMX comienza la primera semana de abril 2026 con alta afluencia en la estación Zapata y algunas estaciones con retrasos; piden agilizar el servicio.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 6 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 6, 2026
Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/pFpcXVVz3C
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 6 de abril 2026? Últimas noticias EN VIVO para este lunes
Alta afluencia en estación Zapata
Se reporta que la estación Zapata, en dirección a Universidad, está saturada y con muchas personas; usuarios piden agilizar el avance de trenes.
así está metro zapata dirección universidad, ya no caben más personas pic.twitter.com/DhCeeXO6TG— 🌵🔭🗼 (@YectliRincon) April 6, 2026
¡Comienza el día sin contratiempos!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/FPObav2jPN— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 6, 2026