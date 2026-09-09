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L7 llena, toma precauciones antes de salir: así opera el Metro CDMX este miércoles 9 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX este miércoles? Revisa con nosotros el avance de trenes en la red de 12 líneas del STC y llega a tiempo a tu destino en la capital.

Estación de la Línea 1 del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @MetroCDMX.

Escrito por: César Contreras, Felipe Vera

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 9 de septiembre de 2026.

Toma precauciones antes de salir: así opera el Metro CDMX este miércoles 9 de septiembre

Aglomeraciones en línea 7

Debido a las fallas reportadas más temprano en la Línea 7, usuarios comparten fotos de andenes llenos de personas.

Revisión a tren en Línea 7

El STC dice que revisó un tren en Línea 7, por lo que la marcha es lenta.

Así de llena va la Línea 7

Usuarios comparten fotos de andenes llenos en la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto. Otros agregan que han pasado 50 minutos en un recorrido de El Rosario a Auditorio.

Retrasos en Línea 7

Usuarios reportan que los trenes tardan 25 minutos en pasar en la Línea 7 (Barranca del Muerto-El Rosario).

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