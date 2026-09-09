L7 llena, toma precauciones antes de salir: así opera el Metro CDMX este miércoles 9 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX este miércoles? Revisa con nosotros el avance de trenes en la red de 12 líneas del STC y llega a tiempo a tu destino en la capital.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 9 de septiembre de 2026.
Toma precauciones antes de salir: así opera el Metro CDMX este miércoles 9 de septiembre
Aglomeraciones en línea 7
Debido a las fallas reportadas más temprano en la Línea 7, usuarios comparten fotos de andenes llenos de personas.
Ojalá en vez de gastar millones en plantas y hacer que la línea 2 parezca centro comercial, @AdrianRubalcava y @ClaraBrugadaM hubieran invertido en arreglar bien el @MetroCDMX. Así la línea 7 hoy pic.twitter.com/LdgoyI4tQn— Daniela B. Ortiz 🦥 (@dannisit) September 9, 2026
Revisión a tren en Línea 7
El STC dice que revisó un tren en Línea 7, por lo que la marcha es lenta.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026
Así de llena va la Línea 7
Usuarios comparten fotos de andenes llenos en la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto. Otros agregan que han pasado 50 minutos en un recorrido de El Rosario a Auditorio.
No la veo tan aguil, esta cañón y cada vez llega más gente, mínimo avisen que onda para tomar alternativas, ustedes ya están trabajando, nosotros vamos en camino, échenle ganas porfa pic.twitter.com/yuAkWSmcZq— Masterfrankgh (@profrank14) September 9, 2026
Retrasos en Línea 7
Usuarios reportan que los trenes tardan 25 minutos en pasar en la Línea 7 (Barranca del Muerto-El Rosario).
Línea 7 mas de 25 min para que pase un metro 🤯— Maru Guzman (@MaruNamzug) September 9, 2026