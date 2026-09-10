  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Estado del Metro CDMX hoy 10 de septiembre: Avance de trenes y tiempo de espera en las líneas

¿Se te hace tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este jueves y toma previsiones en tus traslados por la capital.

Tren del metro en estación de Línea 1.
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Felipe Vera

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu recorrido y tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy jueves 10 de septiembre de 2026.

Estado del Metro CDMX hoy 10 de septiembre: Avance de trenes y tiempo de espera en las líneas

¿Qué pasa en la Línea 7?

Usuarios reportan que los trenes tardan 5 minutos en salir de la terminal El Rosario y están detenidos 10 minutos en la estación Tacuba de la Línea 7.

Retrasos en Línea B

Usuarios reportan que el tren no sale de la terminal en Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX