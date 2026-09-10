Estado del Metro CDMX hoy 10 de septiembre: Avance de trenes y tiempo de espera en las líneas
¿Se te hace tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este jueves y toma previsiones en tus traslados por la capital.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu recorrido y tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy jueves 10 de septiembre de 2026.
Estado del Metro CDMX hoy 10 de septiembre: Avance de trenes y tiempo de espera en las líneas
¿Qué pasa en la Línea 7?
Usuarios reportan que los trenes tardan 5 minutos en salir de la terminal El Rosario y están detenidos 10 minutos en la estación Tacuba de la Línea 7.
@MetroCDMX más de 5 minutos para salir del rosario y ahora otros que 10 minutos son los que nos vamos a quedar parados en tacuba línea 7 ? 🙄🙄🙄🙄🙄 ayer estaba lento el servicio y hoy igual 🙄🙄🙄🙄— Brenda Lemus ✨ (@BrendaDiana59) September 10, 2026
Retrasos en Línea B
Usuarios reportan que el tren no sale de la terminal en Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.
Línea B tren no sale de terminal! Den avece a los trenes— Jared di Angelo (@JareddiAngelo1) September 10, 2026