¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy? Avances EN VIVO este lunes 21 de septiembre
Que las prisas del lunes no te ganen. Revisa en Azteca Noticias el tiempo real de espera, las alertas de dosificación y el avance oficial de los trenes para llegar a tiempo a tu destino este 21 de septiembre.
El arranque de la semana laboral y escolar concentra a millones de usuarios en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, convirtiendo los andenes en auténticos retos de movilidad.
En Azteca Noticias escaneamos los reportes oficiales del Metro CDMX para entregarte un Diagnóstico de Movilidad inmediato. Te mostramos cuáles son los focos rojos que debes evitar, qué rutas mantienen un ritmo constante y la bitácora de las incidencias operativas que están marcando el pulso subterráneo de esta mañana.
Metro CDMX hoy lunes 21 de septiembre: Avance de trenes y retrasos EN VIVO
Afluencia moderada en siete Líneas
En las Líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.
Las Líneas 3 y 7 presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.
Desalojo en Línea 7
Usuarios comentan que los desalojaron en la Línea 7, en San Pedro de Los Pinos, la razón es porque les dijeron que no funciona el vagón.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX para este lunes 21 de septiembre. Se espera una temperatura en la CDMX de una máxima de 25° C y una mínima de 12° C.