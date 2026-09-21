¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy? Avances EN VIVO este lunes 21 de septiembre

El arranque de la semana laboral y escolar concentra a millones de usuarios en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, convirtiendo los andenes en auténticos retos de movilidad.

En Azteca Noticias escaneamos los reportes oficiales del Metro CDMX para entregarte un Diagnóstico de Movilidad inmediato. Te mostramos cuáles son los focos rojos que debes evitar, qué rutas mantienen un ritmo constante y la bitácora de las incidencias operativas que están marcando el pulso subterráneo de esta mañana.