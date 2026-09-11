¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Avance de trenes y retrasos EN VIVO este viernes 11 de septiembre

Llegó el viernes 11 de septiembre. El cierre de la jornada laboral y escolar desata una de las horas pico más intensas de la semana en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Quedar atrapado en un transbordo saturado o en una línea con marcha lenta puede arruinar el inicio de tu fin de semana.

Para que tomes el control de tu ruta, en Azteca Noticias pasamos el reporte oficial del Metro CDMX por nuestro Escáner de Movilidad. Aquí te detallamos cuáles son las zonas de colapso absoluto, qué rutas se mantienen ligeras y la bitácora en vivo de los incidentes que están retrasando los viajes.