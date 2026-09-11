¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Avance de trenes y retrasos EN VIVO este viernes 11 de septiembre
¿Atrapado en el Metro? Consulta en Azteca Noticias los tiempos oficiales de espera, las alertas de dosificación y el avance de trenes en tiempo real para que replantees tu ruta y llegues a tiempo.
Llegó el viernes 11 de septiembre. El cierre de la jornada laboral y escolar desata una de las horas pico más intensas de la semana en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Quedar atrapado en un transbordo saturado o en una línea con marcha lenta puede arruinar el inicio de tu fin de semana.
Para que tomes el control de tu ruta, en Azteca Noticias pasamos el reporte oficial del Metro CDMX por nuestro Escáner de Movilidad. Aquí te detallamos cuáles son las zonas de colapso absoluto, qué rutas se mantienen ligeras y la bitácora en vivo de los incidentes que están retrasando los viajes.
Metro CDMX hoy viernes 11 de septiembre: Avance de trenes y retrasos EN VIVO
Línea 7 con importantes retrasos
Usuarios en redes sociales comentan que el servicio de la Línea 7 se encuentra lento, pues está deteniéndose en cada estación más tiempo de lo normal.
Circulación constante en 8 Líneas
El Metro CDMX informa que la circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B es constante por ambas direcciones y afluencia controlada, al momento se concluye la maniobra de dosificación.
Líneas 3 y 7 con alta afluencia
Las Líneas 3 y 7 continúan registrando afluencia alta. El resto de Líneas operan con avance continuo y afluencia moderada. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio, informó el Metro CDMX
Sigue afluencia moderada en seis líneas
Las Líneas 1, 2, 4, 5, 8, A y registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Se registra alta afluencia en la Línea 3, 9 y 12 lo que puede generar mayores tiempos de espera.
Afluencia moderada en 9 Líneas
Se registra afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales.
Continúa lloviendo en CDMX
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B.
Marcha de seguridad por lluvia en CDMX
¿Atrapado en el Metro? Consulta en Azteca Noticias los tiempos oficiales de espera, las alertas de dosificación y el avance de trenes en tiempo real para que replantees tu ruta y llegues a tiempo, informa el Metro CDMX.
Inicia el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX hoy viernes 11 de septiembre. Se espera una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 12°C.