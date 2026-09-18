Reporte Metro CDMX en vivo: Tiempos de espera y estaciones a reventar hoy viernes 18 de septiembre
¿Llevas prisa? Consulta en Azteca Noticias los tiempos reales de espera, el estatus de las líneas y la bitácora en vivo del Metro para que no llegues tarde este viernes 18 de septiembre.
El viernes 18 de septiembre ya marca su ritmo en el subsuelo capitalino. La urgencia por cerrar la semana laboral choca de frente con la saturación en los andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Llegar a tu destino a tiempo depende, más que nunca, de no entrar a ciegas a una estación que ya está al límite de su capacidad.
En Azteca Noticias monitoreamos las actualizaciones oficiales del Metro CDMX para traerte nuestra Alerta Andén. Te mostramos al momento dónde están los cuellos de botella más severos, qué rutas fluyen con agilidad y la bitácora de incidentes que están frenando la marcha de los trenes.
Metro CDMX hoy viernes 18 de septiembre: Avance de trenes y estaciones llenas EN VIVO
Línea 1 más de 10 minutos detenidos
Usuarios comentan que en la Línea 1, el tren lleva detenido más de 10 minutos.
Afluencia moderada en siete Líneas
Continúa afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 8, 9 12, A y B.
¿Se encuentra abierta la estación Zócalo?
La estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.
Línea 3 y 7 presenta afluencia alta
En las Líneas 1, 2, 8, 9, 12 y B se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales. Las Líneas 3 y 7 presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX. Se espera una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/F8eUF7b4NB— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 18, 2026