Reporte Metro CDMX en vivo: Tiempos de espera y estaciones a reventar hoy viernes 18 de septiembre

El viernes 18 de septiembre ya marca su ritmo en el subsuelo capitalino. La urgencia por cerrar la semana laboral choca de frente con la saturación en los andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Llegar a tu destino a tiempo depende, más que nunca, de no entrar a ciegas a una estación que ya está al límite de su capacidad.

En Azteca Noticias monitoreamos las actualizaciones oficiales del Metro CDMX para traerte nuestra Alerta Andén. Te mostramos al momento dónde están los cuellos de botella más severos, qué rutas fluyen con agilidad y la bitácora de incidentes que están frenando la marcha de los trenes.