¡Accidente en CDMX! Mujer de 63 años es atropellada por Metrobús en Eje Central; hay caos vial

¡Tragedia en la capital del país! La tarde de este miércoles 25 de marzo 2025, una mujer de 63 años fue atropellada por una unidad del Metrobús en la esquina de las calles Ayuntamiento y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

La víctima resultó con varios golpes en algunas partes de su cuerpo; fue trasladada a un hospital.

Mujer atropellada es auxiliada por el chofer el Metrobús

Los primeros reportes indican que después de ser atropellada, la mujer de 63 años fue auxiliada por el chofer del Metrobús, subiéndola a la unidad y sentándola en uno de los asientos en espera de un pase médico para ser llevada a un hospital.

Con la mano en la cabeza, la mujer esperaba la llegada de la ambulancia, mientras una persona, que también se encontraba dentro de la unidad, trataba de tranquilizarla. Se desconoce el estado de salud de la víctima.

Hasta el momento se desconocen detalles sobre el cómo ocurrió el atropellamiento a la mujer de la tercera edad. Tampoco se sabe si algún familiar de la víctima ya fue contactado.

Accidente de Metrobús provoca caos vial en CDMX

El incidente del Metrobús, ocurrido en el Ayuntamiento y Eje Central Lázaro Cárdenas, provocó caos vial en la zona, provocando el retrasos en la movilidad de este medio de transporte en la Línea 4.

Por el momento, el Metrobús no ha emitido algún comunicado respecto al tema del atropellamiento de la mujer de 63 años de edad, por lo que se desconoce la postura del medio de transporte.

A las 12:24 horas de este miércoles, el Metrobús informó que la Línea 4 presentaba retrasos en todas las estaciones, recomendándole a los usuarios tomar precauciones. El medio de transporte no brindó una explicación detallada respecto al por qué de los retrasos en esta línea.