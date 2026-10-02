¡De golpe! Metrobús frena de emergencia y deja al menos 8 personas lesionadas

Un frenado de emergencia terminó con al menos ocho pasajeros lesionados luego de que una unidad de Metrobús que circulaba por la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, tuvo que detenerse de manera repentina.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un automóvil cruzó de manera intempestiva por la avenida Cuauhtémoc. Ante esta situación, el operador del Metrobús realizó una maniobra de emergencia para evitar el impacto.

La acción provocó que varios pasajeros dentro de la unidad perdieran el equilibrio y resultaran lesionados.

Seis pasajeros fueron trasladados para recibir atención médica

Tras el incidente, paramédicos de Protección Civil de la demarcación acudieron al lugar para atender a las personas que resultaron heridas.

En total, seis pasajeros fueron trasladados para recibir atención médica. Entre ellos se encuentran tres personas que presentaban fracturas, de acuerdo con los primeros reportes.

Además, otras dos personas fueron valoradas y atendidas directamente a bordo de la unidad de Metrobús.

🚌⚠️ Al menos ocho pasajeros resultaron lesionados luego de que una unidad del Metrobús (@MetrobusCDMX) frenara de emergencia para evitar chocar contra un automóvil en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez (@BJAlcaldia). Una persona sufrió una fractura y fue trasladada a un… pic.twitter.com/wl2B4fDG9F — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 2, 2026

Con ello, al menos ocho pasajeros fueron reportados como lesionados después del frenado de emergencia.

Choque de Metrobús moviliza servicios de emergencia

El incidente ocurrió mientras la unidad circulaba por la avenida Cuauhtémoc, una de las vialidades de la zona de Narvarte, y movilizó a los servicios de emergencia para atender a los pasajeros afectados.

Hasta el momento, la información disponible señala que el frenado se produjo después de que un automóvil cruzó de manera intempestiva frente a la unidad.

Un accidente fatal también ocurrió en la Línea 3 del Metrobús

Dos semanas antes de este incidente, una mujer de aproximadamente 69 años murió luego de ser atropellada por una unidad del Metrobús en las inmediaciones de la estación Coltongo, perteneciente a la Línea 3.

El hecho ocurrió en el cruce de Calzada Vallejo y Poniente 112, en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. Tras lo ocurrido, policías de la estación solicitaron apoyo de los servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio.