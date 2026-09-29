Oficial: Metrobús anuncia cierres en 4 estaciones de la Línea 3 durante octubre 2026; las fechas con afectaciones

¡Atención! Los usuarios de la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México deberán planificar con anticipación sus trayectos durante el mes de octubre. La dirección del sistema de transporte confirmó que aplicará cierres temporales e interrupciones del servicio en cuatro estaciones clave de este corredor. Las afectaciones se llevarán a cabo de manera programada durante los fines de semana del mes, suspendiendo las operaciones en ambos sentidos para permitir la ejecución de obras de mantenimiento e infraestructura especializada.

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades, el motivo central de estas intervenciones responde a la rehabilitación y sustitución de la guía táctil, un elemento indispensable para garantizar la accesibilidad y seguridad de los usuarios con discapacidad visual que transitan por la red. Las maniobras requerirán el levantamiento de piezas y la adecuación de los andenes, por lo que la suspensión del flujo de autobuses en las plataformas intervenidas resultará total durante los días asignados a cada punto.

🚨 ATENCIÓN 🚨



A partir de las 22:30 de hoy lunes 28, el martes 29 y el miércoles 30 de septiembre, la estación Potrero de Línea 1, en dirección a El Caminero, no brindará servicio por mantenimiento al carril confinado.



Consulta el Estado del Servicio en https://t.co/oU8f4FfUQ6 pic.twitter.com/97yCEWCqsN — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 28, 2026

Fechas y estaciones afectadas en el corredor de la Línea 3

Las suspensiones del servicio se aplicarán de forma escalonada a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos del mes de octubre, cubriendo tramos de alta afluencia en la zona central de la capital:



Juárez: Permanece cerrada en ambos sentidos el sábado 3 y domingo 4 de octubre .

Permanece cerrada en ambos sentidos el . Hidalgo: Sin servicio en ambos sentidos el sábado 10 y domingo 11 de octubre .

Sin servicio en ambos sentidos el . Mina: Suspensión de operaciones en ambos sentidos el sábado 17 y domingo 18 de octubre .

Suspensión de operaciones en ambos sentidos el . Guerrero: Cierre total en ambos sentidos el sábado 24 y domingo 25 de octubre.

El organismo recomendó a la ciudadanía prever tiempos de traslado adicionales, consultar el estado de la red en tiempo real a través de los canales digitales oficiales y recurrir a alternativas de transporte cercanas, como las líneas de conexión del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que convergen con este corredor en los puntos de transferencia.