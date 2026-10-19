Siete pasajeros lesionados tras choque de Metrobús en la Línea 2

Una unidad del Metrobús protagonizó un accidente la tarde de este lunes 19 de octubre en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. El percance dejó siete personas lesionadas, aunque ninguna requirió traslado hospitalario.

De acuerdo con la información de Metrobús, el incidente ocurrió sobre avenida Plutarco Elías Calles, en el cruce con Juana de Arco, colonia Moderna, cerca de la estación Las Américas de la Línea 2.

#AlertaVial | Al menos seis heridos por choque de Metrobús en el cruce de Juana de Arco y Plutarco Elías Calles en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX. https://t.co/Xi2VZbRxWA https://t.co/qtXw7IeH6m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

¿Qué pasó con el Metrobús en Benito Juárez hoy?

Según el reporte oficial, la unidad circulaba por su carril confinado cuando, presuntamente, el conductor perdió el control y chocó contra infraestructura vial.

Tras el impacto, el operador avisó al Centro de Control, desde donde solicitaron servicios de emergencia para revisar a los pasajeros que resultaron lesionados.

En total, siete personas fueron valoradas en el lugar. Ninguna presentó lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital.

Metrobús informa: https://t.co/MSv79Eyhak — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 19, 2026

¿Quién se hace responsable de los lesionados tras un accidente del Metrobús?

Cuando ocurre un accidente con una unidad del Metrobús, la atención médica de las personas lesionadas debe ser la prioridad. En este caso, los siete pasajeros fueron valorados por los servicios de emergencia y ninguno necesitó traslado a un hospital.

La responsabilidad por los daños y las posibles indemnizaciones dependerá de las circunstancias del accidente y de lo que determinen las autoridades. Si se acredita que hubo responsabilidad de la unidad o de su operador, las personas afectadas pueden solicitar que se cubran los gastos médicos y otros daños que correspondan, conforme a la legislación aplicable y al seguro de responsabilidad civil.

Si alguna de las personas lesionadas presenta molestias después del incidente, es importante que busque atención médica y conserve los comprobantes, informes médicos y cualquier evidencia relacionada con el accidente.

Las personas afectadas pueden acercarse directamente a Metrobús para solicitar orientación sobre el seguro y el procedimiento para reclamar los gastos o daños correspondientes. También pueden acudir a las autoridades competentes si consideran que necesitan iniciar un procedimiento legal.