No hay mexicanos heridos en tiroteo de Nueva York: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que no hay mexicanos heridos o muertos debido al tiroteo registrado este sábado en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

A través de un mensaje en Twitter, el canciller mexicano indicó que no se reportaron connacionales entre las víctimas, también aprovechó para enviar sus condolencias a las familias de los afectados por el tiroteo.

“Me informa nuestro cónsul en Nueva York que no hay ningún connacional entre las víctimas del tiroteo de esta mañana”.

Me informa nuestro Cónsul en Nueva York que no hay ningún connacional entre las víctimas del tiroteo de esta mañana. Nuestras condolencias con los afectados en esta terrible tragedia que, de nuevo, pone sobre la mesa la necesidad urgente de restringir la disponibilidad de armas. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 15, 2022

Añadió que el tiroteo en el supermercado de Nueva York pone de nuevo sobre la mesa la “necesidad urgente de restringir la disponibilidad de armas” en Estados Unidos, donde cualquier persona puede tener acceso a un arma.

Tiroteo en supermercado de Nueva York deja 10 muertos

Al menos diez muertos dejó un tiroteo registrado este sábado en un supermercado de Buffalo, en Nueva York. Las autoridades lograron detener en el lugar al hombre responsable del ataque.

Entre las personas muertas se encontraban cuatro empleados de la tienda y un guardia de seguridad que intentó enfrentar al tirador para detener el tiroteo.

Las autoridades de Buffalo, Nueva York, indicaron que detuvieron al atacante tras el tiroteo, pero no identificó al sospechoso, quien ya está bajo custodia.

“El tirador está bajo custodia. Se insta a los automovilistas y residentes a evitar el área”, indicaron las autoridades de Nueva York, que mantienen el área acordonada.

De acuerdo con la policía, el sujeto entró vestido de militar al supermercado y comenzó a disparar su arma contra todas las personas que se encontraban ahí, por lo que varias fueron alcanzadas.

Investigan como crimen de odio tiroteo en supermercado de Nueva York

El FBI indicó que el sujeto no era del vecindario, aclararon que el tirador viajó alrededor de una hora para llegar al supermercado de Buffalo, ubicado en una zona donde vive mayormente gente afroamericana. Por lo que investigarán el tiroteo como un crimen de odio.

Por su parte, el alguacil del condado de Erie, John García, calificó el tiroteo en el supermercado como “pura maldad”.

